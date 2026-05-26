Главные новости за 26 мая: Ростов-на-Дону и область

Правительство Ростовской области заключило соглашение о комплексном развитии территории в Аксайском районе с тремя строительными компаниями. Общий объем инвестиций в проект составит 31,6 млрд руб. Проект предполагает освоение территории площадью 23,4 га в северо-восточной части Аксайского района. Компании «Жилой комплекс Речников», «Специализированный застройщик “Новый Аксай”» и «Специализированный застройщик “Б-2”» планируют построить многоквартирные дома общей площадью почти 199 тыс. кв. м.

В Ростовской области в первом квартале 2026 года количество ликвидаций заведений общепита выросло на 45,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в аналитической службе проекта «Контур.Фокус». По данным исследования, за январь—март 2026 года в регионе зарегистрировали 353 новых юридических лица и ИП в сфере общепита против 273 годом ранее. Одновременно число ликвидаций выросло с 232 до 337.

На Дону отмечается снижение количества транзитных туристов. Об этом сообщила генеральный директор компании «Рейна Тур НТВ» Татьяна Нечепаева в открытом интервью «Ъ-Ростов». По словам госпожи Нечепаевой, снижение транзитного турпотока в Ростовской области связано с тем, что весной меньше туристов стали ездить в Крым, в Краснодарский край и в республики Кавказа.

По данным на начало второго квартала 2026 года, в Ростовской области зарегистрировано 189,2 тыс. работающих пенсионеров, что на 4,2% меньше, чем в аналогичный период 2025 года, когда показатель составлял 181,1 тыс. человек. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в отделении СФР по Ростовской области. За указанный период число неработающих пенсионеров сократилось на 4,4% — с 767,4 тыс. до 733,4 тыс.

Администрация Ростовской области утвердила уменьшение бюджетного гранта для ФК «Ростов» и восьми других профессиональных команд в 2026 году, общая сумма ассигнований составит 500 млн руб. — почти на треть меньше, чем было выделено годом ранее при прежнем руководстве клуба. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Юрий Слюсарь.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Росморпорт» инициировало судебное разбирательство, требуя взыскать с акционерного общества «Ростовский порт» сумму в 56,8 млн руб., которая, по мнению истца, была получена ответчиком без должных правовых оснований, следует из данных картотеки суда.

Сотрудники Роспотребнадзора представили аналитический отчет, согласно которому ежегодно в Ростове регистрируется 152 летальных исхода, спровоцированных перегревом, а экономические потери от преждевременной кончины граждан превышают 196 млн руб. в год.