ФГУП «Росморпорт» судится с «Ростовским портом» из-за 56,8 млн рублей

Федеральное государственное унитарное предприятие «Росморпорт» инициировало судебное разбирательство, требуя взыскать с акционерного общества «Ростовский порт» сумму в 56,8 млн руб., которая, по мнению истца, была получена ответчиком без должных правовых оснований, следует из данных картотеки суда.

Арбитражный суд Ростовской области принял к производству исковое заявление ФГУП «Росморпорт» к АО «Ростовский порт». Предварительные слушания по данному спору назначены на 17 июня 2026 года.

Как следует из судебных материалов, основную часть требований составляет сумма неосновательного обогащения — 53 млн руб. Оставшиеся 3,8 млн руб. — это проценты за пользование чужими денежными средствами, которые будут начисляться вплоть до момента погашения задолженности.

Согласно информации базы данных СПАРК-Интерфакс, оператор портовых услуг зарегистрирован в административном центре Ростовской области еще в 1993 году. Основным профилем деятельности предприятия указана транспортная обработка разнородных грузов. Руководит организацией Олег Грызлов. Отчетность за 2025 год демонстрирует выручку на уровне 548,4 млн руб., однако финансовый год компания завершила с чистым убытком в 9,6 млн руб.

Это не первый финансовый конфликт между структурами. В предыдущем судебном процессе с «Ростовского порта» уже была взыскана сумма в 27,6 млн руб. Предметом того разбирательства также выступало неосновательное обогащение и проценты за временной промежуток с сентября 2024-го по июнь 2025-го года. Нынешний иск свидетельствует о продолжении спорных отношений между государственным транспортным оператором и частной стивидорной компанией.

Станислав Маслаков