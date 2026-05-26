На Дону количество работающих пенсионеров сократилось на 4,2%

По данным на начало второго квартала 2026 года, в Ростовской области зарегистрировано 189,2 тыс. работающих пенсионеров, что на 4,2% меньше, чем в аналогичный период 2025 года, когда показатель составлял 181,1 тыс. человек. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в отделении СФР по Ростовской области.

За указанный период число неработающих пенсионеров сократилось на 4,4% — с 767,4 тыс. до 733,4 тыс.

С 1 января 2026 года отделение Соцфонда проиндексировало страховые пенсии жителей региона на 7,6%. Средний размер пенсии у неработающих пенсионеров в регионе составил 25,2 тыс. руб. (в 2025 году — 23,5 тыс. руб.), у продолжающих работать — 22 тыс. руб. (в 2025 году — 19,5 тыс. руб.).

Таким образом страховые пенсии у жителей региона после индексации в среднем выросли на 1,8 тыс. руб. у неработающих и на 2,2 тыс.— у продолжающих работать.

«Размер прибавки у каждого пенсионера индивидуальный и зависит от суммы получаемой пенсии. У работающих пенсионеров пенсии индексируются с 2025 года. Повышение у них проходит по отдельной схеме»,— отметили в СФР.

В ведомстве добавили, что индексацию применяют не к выплачиваемой пенсии, а к тому размеру, который бы получал пенсионер, если бы не продолжал трудовую деятельность.

Наталья Белоштейн