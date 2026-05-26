Власти Ростовской области сократили финансирование ФК «Ростов» в 2026 году

Администрация Ростовской области утвердила уменьшение бюджетного гранта для ФК «Ростов» и восьми других профессиональных команд в 2026 году, общая сумма ассигнований составит 500 млн руб. — почти на треть меньше, чем было выделено годом ранее при прежнем руководстве клуба. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Юрий Слюсарь.

В распоряжении говорится о параметрах государственной поддержки профессиональных спортивных коллективов региона на предстоящий год. Согласно документам, совокупный объем субсидий из казны для девяти клубов установлен на отметке 500 млн руб. Пока не раскрыто, какая доля достанется каждому участнику распределения, однако очевидно, что средний размер транша будет значительно скромнее прежних сумм.

Напомним, еще в 2025 году исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь публично заявлял, что ежегодные перечисления в пользу главной футбольной дружины области составляют 750 млн руб. Таким образом, после передачи контроля государству объем вливаний сократился кратно.

Изменения в структуре финансирования последовали за переменами в корпоративном управлении. Ранее пост президента клуба занимал бизнесмен Арташес Арутюнянц, однако он принял решение оставить должность. Начиная с 13 февраля 2026 года единственным держателем 100% акций АО «Футбольный клуб Ростов» стало Министерство имущественных и земельных отношений, а также финансового оздоровления предприятий и организаций региона.

Эксперты связывают уменьшение бюджетного довольствия с необходимостью оптимизировать региональные траты в условиях системного экономического кризиса и дефицитного бюджета. Вместо привычных 750 млн руб., которые ранее получала одна команда, теперь средства будут дробить между девятью участниками профессиональной лиги. Клуб вынужден подстраивать свои финансовые планы под новую реальность, приспосабливаясь к работе в режиме жесткой экономии.

Станислав Маслаков