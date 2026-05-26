В Ростове-на-Дону ежегодно гибнут от жары 152 человека

Сотрудники Роспотребнадзора представили аналитический отчет, согласно которому ежегодно в Ростове регистрируется 152 летальных исхода, спровоцированных перегревом, а экономические потери от преждевременной кончины граждан превышают 196 млн руб. в год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Специалисты федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей подготовили доклад о воздействии климатических условий на самочувствие жителей донской столицы. В документе приводятся данные, что каждые 12 месяцев в городе отмечается 152 случая гибели людей, вызванной термическим стрессом. Экономический ущерб от подобных инцидентов оценен ведомством почти в 200 млн руб.

Для получения объективной картины эксперты сопоставили показатели метеостанций, медицинскую статистику летальности и космические снимки, полученные со спутников Landsat. В рамках исследования было проанализировано более 60 космических сцен за период с 2000 по 2022 год. Методика спутникового картографирования тепловых аномалий позволила выявить порядка 146 летальных исходов в год, что коррелирует с официальными данными Роспотребнадзора. Стоимость одного такого случая, по подсчетам специалистов, составляет 1,3 млн руб.

Как отмечается в документе, в зоне особого риска находятся обитатели кварталов с высокой плотностью застройки и дефицитом зеленых насаждений. Ссылаясь на позицию Всемирной организации здравоохранения, авторы доклада указывают, что 37 смертельных исходов от теплового удара напрямую связаны с антропогенным изменением климата. За последние два десятка лет частота таких трагедий среди лиц старше 65 лет подскочила на 70%.

На фоне прогнозов о повторении аномальной жары, когда столбики термометров в Ростовской области могут превысить отметку в 40 градусов, санитарные врачи рекомендуют властям заблаговременно принимать превентивные меры. В частности, в перечне предложений фигурируют высадка деревьев и кустарников, внедрение светоотражающих материалов при строительстве и ремонте дорог, регулярный полив улиц, организация специальных зон охлаждения в публичных пространствах и установка питьевых фонтанов. Особое внимание в период зноя советуют уделять несовершеннолетним, пенсионерам старше 60 лет и людям с хроническими недугами, в первую очередь — с болезнями сердечно-сосудистой системы.

Станислав Маслаков