«Для преодоления современных вызовов важна мобилизация всех имеющихся ресурсов»

За последние три года в экономику Адыгеи привлечено свыше 211 млрд руб. инвестиций, из которых 80,4 млрд руб. — в 2025 году. В работе находится 20 проектов на общую сумму 101 млрд руб. О наиболее привлекательных для инвесторов отраслях, а также о взаимосвязи экономического развития с ростом уровня жизни населения республики — в интервью Guide рассказал глава Адыгеи Мурат Кумпилов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Адыгеи Мурат Кумпилов, председатель правительства РФ Михаил Мишустин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Глава Адыгеи Мурат Кумпилов, председатель правительства РФ Михаил Мишустин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

GUIDE: Как общее экономическое состояние страны отразилось на инвестиционной привлекательности Адыгеи?

МУРАТ КУМПИЛОВ: Республика показывает стабильное развитие. У нас есть поддержка руководства страны, широкий спектр инструментов в рамках национальных проектов и государственных программ. Мы максимально используем разные механизмы федеральной поддержки, которые в сочетании с собственными ресурсами и внебюджетными инвестициями позволяют развивать Адыгею.

Упор, конечно, делаем на ключевые отрасли. Так, географическое положение, климатические и природно-ресурсные особенности открывают нам широкие возможности для роста сельского хозяйства, промышленности, логистики и туризма. Сейчас это основные направления развития республики, наши, можно сказать, опорные отрасли, которые должны обеспечить наибольший вклад в прирост валового регионального продукта (ВРП) в долгосрочной перспективе.

G: Как развивается экономика Адыгеи?

М. К.: Основные экономические показатели Адыгеи демонстрируют положительную динамику. По темпу роста экономики республика с показателем 109,8% опережает среднероссийское значение (104,5%) и среднее по Южному федеральному округу (102,9%). За последние три года в 1,2 раза вырос ВРП.

Драйверами экономического развития Адыгеи традиционно являются строительство, обрабатывающие производства и торговля. Индекс промышленного производства за три года вырос на 13% за счет обрабатывающих отраслей, особенно производства пищевых продуктов.

Эти основные экономические показатели оказывают большое влияние и на повышение качества жизни населения. К примеру, за последний год у нас снизился уровень безработицы, растут заработная плата и реальные денежные доходы населения. Для дальнейшего преодоления современных вызовов и обеспечения более динамичного развития экономики важна мобилизация всех имеющихся ресурсов. Мы работаем в этом направлении и стремимся наращивать достигнутые результаты.

G: Какой объем инвестиций в основной капитал региона привлечен в 2025 году? Есть ли данные по 2026 году? Выполнены ли плановые показатели?

М. К.: Инвестиции за три года в Адыгее составили свыше 211 млрд руб. Из них в прошлом году привлечено 80,4 млрд руб., или 104,9% к 2024 году. Это позволило региону войти в тройку лидеров ЮФО по итогам прошлого года.

Сейчас в работе 20 проектов с общим объемом инвестиций 101 млрд руб. Это проекты в сфере промышленности, сельского хозяйства, туризма, логистики и здравоохранения. И уже есть определенные результаты этой работы — в прошлом году завершена реализация двух крупных инвестиционных проектов: в Майкопе построен новый гофрозавод «Картонтара 2», а в Энеме — возведен универсальный склад продовольственных и непродовольственных товаров. В рамках этих проектов вложено около 11 млрд руб.

Топ-10 инвестиционных проектов Адыгеи в стадии строительства Строительство всесезонного горного экокурорта «Лагонаки». Инвестор — ООО «Лагонаки» (ООО «Резорт Инвестмент»). Срок реализации — 2021–2028 годы. Объем инвестиций — 30 млрд руб. (первая очередь). Строительство логистического центра в Тлюстенхабльском городском поселении Теучежского района. Инвестор — ООО «Метрикс». Срок реализации — 2025–2030 годы. Объем инвестиций — 8,52 млрд руб. Строительство универсального склада для хранения продовольственных и непродовольственных товаров компании Х5. Инвестор — ООО «Логистический центр Адыгея 6». Срок реализации — 2025–2027 годы. Объем инвестиций — 7,15 млрд руб. Строительство клинического госпиталя в Республике Адыгея. Инвестор — ООО «Мать и Дитя Адыгея». Срок реализации — 2025–2030 годы. Объем инвестиций — 5,2 млрд руб. Строительство универсального склада продовольственных и непродовольственных товаров. Инвестор — ООО «ЛЦ Адыгея 5». Срок реализации — 2025–2028 годы. Объем инвестиций — 5 млрд руб. Строительство логистического центра в Тахтамукайском районе. Инвестор — ООО «Бизнес Путь Групп». Срок реализации — 2025–2030 годы. Объем инвестиций — 5 млрд руб. Инвестиционный проект «Семейный сад Деркачевых». Закладка многолетних насаждений в станице Дондуковской. Инвестор — ИП Глава КФХ Деркачева Елена Анатольевна. Срок реализации — 2025–2028 годы. Объем инвестиций — 1,7 млрд руб. Закладка многолетних насаждений яблони и строительство фруктового центра. Инвестор — ООО «Рубин». Срок реализации — 2025–2027 годы. Объем инвестиций — 1,1 млрд руб. Строительство инновационного агробиотехнопарка «Гиагинский», который позволит интегрировать новые технологии в сферу селекции. Инвестор — АНО УК ССЦ «Гиагинский». Срок реализации — 2025–2028 годы. Объем инвестиций — 1 млрд руб. Строительство премиального курортного комплекса Red Bridge Resort. Инвестор — ООО «Красный мост». Срок реализации — 2024–2026 годы. Объем инвестиций — 780 млн руб. По данным инвестиционного портала Адыгеи на 31 декабря 2025 года

G: Назовите наиболее значимые инвестпроекты.

М. К.: Один из ключевых — это промпарк «Энем», который должен обеспечить долгосрочный рост промышленности и дать импульс дальнейшему развитию экономики региона. Мы вышли на один из важных этапов — размещение новых производств. В настоящее время на территории парка ведут деятельность восемь резидентов. Цель — до 50 резидентов, 55 млрд руб. инвестиций и свыше 8 тыс. рабочих мест.

Для нас важно, чтобы инвесторы чувствовали здесь стабильность и перспективу. Поэтому предприняли меры, чтобы максимально упростить бизнесу вхождение в проект. У нас действует гибкая система поддержки. Сопровождаем приоритетные бизнес-проекты в ручном режиме. В крупной промышленной зоне в 200 га создали необходимую транспортно-инженерную инфраструктуру, построены административное помещение и промышленное здание.

Еще один прорывной проект — многофункциональный парк «Теучежский» (инвестор — Группа компаний «Ромекс») создает условия для развития логистических центров. Привлекаем крупные сетевые компании и онлайн-ритейлеров. На площадке парка уже достраивается пятый склад. Инвестиции по парку составляют 9,2 млрд руб.

G: Какие инвестпроекты реализуются в сфере туризма?

М. К.: Туризм — одна из самых перспективных отраслей экономики республики. Продвинуться в ее развитии помогает национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства». Большую часть средств по нацпроекту мы направляем на создание обеспечивающей инфраструктуры ключевых проектов в туризме. Она формируется так, чтобы грамотно регулировать турпотоки и снижать уровень воздействия на окружающую среду. Поэтому все объекты размещения у нас вне особо охраняемых природных территорий. По такому принципу мы реализуем инвестпроекты в туризме.

Якорные проекты в туристической сфере — горнолыжный экокурорт «Лагонаки» и многофункциональный туристско-рекреационный парк «Дегуакская поляна». Сейчас реализуем первый этап проекта по созданию экокурорта, общая стоимость которого — около 60 млрд руб. Вопросы обеспечивающей инфраструктуры к объекту решаем за счет отраслевого нацпроекта и индивидуальной программы социально-экономического развития: всего на дорожную и инженерную инфраструктуру направим 15,8 млрд руб.

В рамках создания многофункционального туристско-рекреационного парка «Дегуакская поляна» в апреле на Кавказском инвестфоруме мы заключили соглашение. Объем инвестиций составит около 40 млрд руб. Сюда перенесем наш популярный фестиваль адыгейского сыра, который в прошлом году собрал порядка 70 тыс. гостей.

Данные проекты приведут к росту потока туристов, увеличению инвестиционных вложений и появлению новых рабочих мест, а также росту смежных отраслей. Мы уже видим мультипликативный эффект от нашей работы по развитию туризма. В прошлом году турпоток в Адыгею достиг почти 1 млн человек (+17% к 2024 году), а на январские праздники этого года к нам приехало 156 тыс. отдыхающих. Это на 32% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Существенно выросла инвестиционная активность в отрасли. Предприниматели получают поддержку со стороны государства, видят перспективы развития в Адыгее и активно реализуют свои проекты. В результате номерной фонд увеличился почти в два раза — до 3,5 тыс. номеров.

G: Насколько сектор АПК привлекателен для инвесторов? Какие проекты и на какую сумму реализуются в этой отрасли?

М. К.: Сельское хозяйство — традиционно ведущая отрасль экономики Адыгеи. У нас хорошие результаты по ряду направлений. В прошлом году урожайность пшеницы достигла 61,3 ц/га — это лучший результат в России. Собран третий по величине урожай риса в истории региона — 53,2 тыс. т. Растут объемы производства сыров и сырных продуктов, в том числе брендового продукта — адыгейского сыра. В целом индекс производства пищевых продуктов по итогам прошлого года составил 103,4%, это 152,2% к 2021 году.

В АПК реализуем сразу четыре больших проекта. Ожидаем, что наша республика уже в ближайшее время станет крупным научным и производственным центром в области создания отечественных агротехнологий, обеспечения страны семенами. Для этого компания «Русид» реализует прорывной проект по строительству агробиотехнопарка «Кластер Вавилов» — это селекционно-семеноводческий центр и учебная база для подготовки кадров. Результаты работы центра, я думаю, существенно повлияют на продовольственную безопасность России.

Среди крупных проектов назову и строительство молочно-товарного комплекса по производству козьего молока. Проект завершен и является крупнейшим комплексом в России по племенному поголовью коз зааненской породы, которое там превышает 6 тыс.

Конечно, мы уделяем большое внимание развитию нашего регионального бренда — адыгейского сыра. Поддерживаем проекты по расширению сырьевой базы для его производства. Так, инвестор возводит производственное здание на 350 т приемки молока-сырья и 250 т переработки в сутки. Также у нас идет строительство маслоэкстракционного завода производительностью 500 т в сутки по семенам подсолнечника.

G: Планируется ли развитие зеленой энергетики в Адыгее?

М. К.: Развитие энергетического комплекса региона — стратегическое направление нашей деятельности, которое, по нашим прогнозам, позволит выйти Адыгее на качественно новый уровень развития. Мы уже сделали ряд серьезных шагов для увеличения энергомощностей, в том числе с учетом самых современных тенденций в отрасли. Отмечу, что именно Адыгея стала первым в России регионом, где структурой «Росатома» возведена мощная ветроэлектростанция на 150 мВт. Кроме того, построена и действует солнечная электростанция. Вместе с тем традиционная энергетика останется доминирующей. Поэтому большой пласт работы по модернизации электросетевого комплекса республики реализуем в рамках соглашений с ПАО «Россети».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мурат Кумпилов: «За последние два года на площадках ПМЭФ и КИФ мы заключили 12 соглашений по реализации инвестиционных проектов на общую сумму 31,58 млрд рублей»

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Мурат Кумпилов: «За последние два года на площадках ПМЭФ и КИФ мы заключили 12 соглашений по реализации инвестиционных проектов на общую сумму 31,58 млрд рублей»

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

G: Как чувствует себя отрасль строительства в республике? Как правительство региона поддерживает строителей в, мягко скажем, непростой для них экономический период?

М. К.: Что касается жилищного строительства, то в Адыгее на человека вводят 1,2 кв. м. Это один из самых высоких показателей по России. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», вырос за год в полтора раза. В 2025 году рост отрасли составил 137% к 2024 году, по индексу физического объема республика находится на втором месте в ЮФО.

За три года мы ввели в республике более 1,7 млн кв. м жилья, включая 110 новых многоквартирных домов. В 2025 году введено 600,9 тыс. кв. м жилья. В этом году планируем ввести не меньше, чем в прошлом. На это влияют и проекты комплексной застройки (КРТ): сейчас в регионе реализуется 16 проектов КРТ, которые дадут к 2035 году 3,86 млн кв. м жилья.

Для развития новых микрорайонов была создана необходимая инфраструктура, что позволяет вести активное строительство многоквартирных домов. Одновременно решается вопрос развития социальной инфраструктуры. Акцентируем внимание на вопросах доступности жилья, использовании механизма КРТ для развития социальных программ, в том числе для переселения людей из аварийного жилья. Отдельное внимание уделено жилищному строительству для детей-сирот. Дома возводятся, могу вас заверить, высокого качества, с необходимой инфраструктурой и благоустроенной территорией.

Кроме того, за последние годы в регионе построено и отремонтировано беспрецедентное количество социально значимых объектов, дорог и объектов инженерной инфраструктуры. Так что есть задел и хорошие перспективы на ближайшие годы.

G: Какие меры принимаются правительством Республики Адыгея для привлечения в регион частных инвесторов? Насколько рост инвестиций важен для благосостояния жителей республики?

М. К.: Повышению инвестиционной привлекательности Адыгеи мы уделяем серьезное внимание. Конечно, большую роль играет системная поддержка бизнеса. В Адыгее действует целый комплекс федеральных и региональных мер в помощь бизнесу, есть широкая инфраструктура поддержки. Среди ключевых механизмов для МСП: микрозаймы, гарантийная поддержка, помощь малым формам хозяйствования в агропромышленном комплексе, компенсация до 50% затрат на российское оборудование для промышленности и другие. Центр «Мой бизнес» как «единое окно» за три года оказал около 8 тыс. услуг.

Большую роль играет действующая в регионе система поддержки инвесторов, которая гарантирует прозрачность процедур и отвечает современным требованиям. Для притока инвестиций мы создаем необходимые условия, опираясь на федеральную поддержку. В частности, с использованием инфраструктурного бюджетного и специального казначейского кредитов создается обеспечивающая инфраструктура. В результате Адыгея занимает 16-е место среди регионов страны в Национальном рейтинге состояния инвестклимата за прошлый год.

Хорошей платформой для привлечения инвестиций, укрепления межрегиональных связей и продвижения экономического потенциала региона стали инвестиционные форумы. Адыгея является постоянным участником Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) и Кавказского инвестиционного форума (КИФ). Только за последние два года на площадках ПМЭФ и КИФ мы заключили девять соглашений о сотрудничестве и 12 соглашений по реализации инвестиционных проектов на общую сумму 31,58 млрд руб. Более того, на полях прошедшего в апреле КИФ между республикой и инвесторами заключено 10 инвестсоглашений на общую сумму свыше 70 млрд руб.

Беседовал Дмитрий Михеенко