Главные новости к утру 26 мая

США нанесли удары по югу Ирана.

Два подъезда многоквартирного дома в Рязани, который был поврежден из-за атаки 15 мая, подлежат разбору, сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.

МИД России сообщил, что вероятность контактов Москвы и ЕС зависит от политического курса Европы.

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Сербии Александр Вучич обсудили расширение сотрудничества в сфере транспорта и энергетики.

Как узнал Axios, США готовы поддержать удары Израиля по Ливану в ответ на нарушение режима прекращения огня со стороны «Хезболлы».

По информации Handelsblatt, Евросоюз находится на грани наложения рекордного штрафа на американскую корпорацию Google.