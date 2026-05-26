Главные новости к утру 26 мая
США нанесли удары по югу Ирана.
Два подъезда многоквартирного дома в Рязани, который был поврежден из-за атаки 15 мая, подлежат разбору, сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.
МИД России сообщил, что вероятность контактов Москвы и ЕС зависит от политического курса Европы.
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Сербии Александр Вучич обсудили расширение сотрудничества в сфере транспорта и энергетики.
Как узнал Axios, США готовы поддержать удары Израиля по Ливану в ответ на нарушение режима прекращения огня со стороны «Хезболлы».
По информации Handelsblatt, Евросоюз находится на грани наложения рекордного штрафа на американскую корпорацию Google.