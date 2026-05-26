Си Цзиньпин призвал Вучича расширить сотрудничество в энергетике

Председатель КНР Си Цзиньпин принял в Пекине президента Сербии Александра Вучича. На переговорах он предложил ему углубить сотрудничество в строительстве транспортной и энергетической инфраструктуры, передает «Синьхуа».

Фото: Tingshu Wang / Pool / Reuters Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Сербии Александр Вучич

По словам Си Цзиньпина, Сербия и Китай также могут расширить сотрудничество в сфере искусственного интеллекта, цифровой экономики, зеленой энергетики и обрабатывающей промышленности. Кроме того, стороны обсудили увеличение туристических потоков.

Александр Вучич находится в Китае с 24 по 28 мая. В Белграде перед началом визита президента Сербии в Китай прошла одна из самых массовых акций протеста за последний год.

Эрнест Филипповский