Axios: США готовы поддержать удары Израиля по Ливану в ответ на атаки «Хезболлы»

США готовы поддержать удары Израиля по Ливану в ответ на нарушение режима прекращения огня со стороны группировки «Хезболла», пишет журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник.

«"Хезболла" проигнорировала неоднократные просьбы прекратить огонь по Израилю, включая недавний ультиматум. Никто не ожидает, что Израиль будет пассивно реагировать на нападения на свои силы и гражданское население»,— цитирует журналист слова американского чиновника.

Собеседник добавил, что с 17 апреля «Хезболла» запустила более 1 тыс. беспилотников и 700 ракет с целью сорвать переговоры между Израилем и Ливаном. По его словам, группировка несет полную ответственность за нарушение перемирия. Источник также сказал, что движение рассматривает переговоры как угрозу для своего существования.

Перемирие между Израилем и Ливаном действовало с ноября 2024 года. 2 марта 2026-го Израиль заявил, что «Хезболла» нанесла удары по территории страны, и объявил об ответных атаках. В апреле Израиль и Ливан возобновили переговоры.