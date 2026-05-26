В Рязани признали опасными для проживания два подъезда поврежденного БПЛА дома

Два подъезда многоквартирного дома в Рязани, который был поврежден из-за атаки 15 мая, подлежат разбору, сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.

«Второй дом, к сожалению, хотя внешне выглядит, может быть, даже более целым, но пострадал сильнее. Пострадали несущие конструкции… К сожалению, два подъезда этого дома подлежат полному разбору — это около 70 квартир и нежилые помещения»,— сказал господин Малков ТАСС.

В ночь на 15 мая силы ПВО сбили над Рязанской областью 99 беспилотников. Пять человек погибли, еще шесть ранены. Повреждены два дома. Обломки БПЛА также упали на территории одного из промышленных предприятий, сообщал губернатор.