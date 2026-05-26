Fox News: США нанесли удары по югу Ирана

Вооруженные силы США «в целях самообороны» нанесли удары по югу Ирана, сообщает Fox News со ссылкой на источник в Центральном командовании ВС Соединенных Штатов.

«Силы США нанесли удары в целях самообороны на юге Ирана, чтобы защитить наших военнослужащих от угроз со стороны иранских вооруженных сил»,— сказал собеседник. Его слова в соцсети X привел журналист Fox News Дженнифер Гриффин.

Как уточнил представитель Центрального командования, США уничтожили два катера, которые использовались для установки мин, и позицию зенитного ракетного коммплекса.

Ранее иранские СМИ писали, что в районе портового города Бендер-Аббас на юге Ирана прозвучали взрывы.