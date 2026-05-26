Handelsblatt: ЕС может наложить рекордный штраф на Google

Евросоюз находится на грани наложения рекордного штрафа на американскую корпорацию Google за нарушение закона о цифровых технологиях, пишет немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на источники.

По информации издания, европейские чиновники хотят наложить на Google штраф «в трехзначном многомиллионном диапазоне». При этом последнее слово остается за главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, уточнили источники. Решение должно быть объявлено до летних каникул в ЕК, которые начинаются в июле.

ЕС обвиняет Google и материнскую компанию Alphabet в продвижении собственных сервисов в поисковой выдаче в ущерб конкурентам. Претензии касаются отображения сервисов Google Flights и AI Overview — сводок поисковых результатов, создаваемых искусственным интеллектом.