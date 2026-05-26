МИД России: вероятность контактов Москвы и ЕС зависит от политического курса Европы

«Перспективы наших контактов с Евросоюзом напрямую зависят от реальной готовности его руководства пересмотреть антироссийский внешнеполитический курс и в должной мере уважать наши легитимные интересы»,— сказал господин Масленников «Известиям».

Как добавил директор департамента, Россия не отказывалась от диалога с ЕС. По его словам, Москва всегда выступала за решение разногласий дипломатическим путем.

В начале мая председатель Евросовета Антониу Кошта заявил о готовности ЕС к переговорам с Россией. Позднее готовность к контактам подтвердила российская сторона. Власти Евросоюза уточняли, что возможный диалог начнется только после завершения боевых действий на Украине.