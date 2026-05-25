Главные новости за 25 мая: Воронеж, Белгород, Липецк, Курск, Орел, Тамбов

Структура братьев Вороновых ООО «СЗ "Сосновый Бор"» подготовит перевод промзоны на улице Пирогова в Воронеже под жилую и деловую застройку. Компании предстоит разработать проект внесения изменений в правила землепользования и застройки облцентра.

Проспект Революции в Воронеже

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ Проспект Революции в Воронеже

Открытие четвертого международного фестиваля «Мультпрактика» в парке «Орленок» в Воронеже посетили 12 тыс. человек. На мероприятия конкурсной, образовательной и деловой программ пришли почти 9 тыс. человек.

Завод кормовых ферментов «Эфко» под Белгородом подорожал до 12,4 млрд руб. До конца этого года «Эфко» завершит разработку технологий получения кормовых добавок маннаназы и бета-глюканазы — ферментов, направленных на повышение усвояемости кормов в свиноводстве и птицеводстве.

Цена проезда в общественном транспорте Липецка вырастет на четыре рубля с 1 июня и составит 35 руб. при оплате картой и 40 руб. наличными. Власти пояснили, что изменение стоимости проезда связано с заявлениями автотранспортных предприятий.

Экс-мэр Курска Игорь Куцак стал соответчиком по иску региональной прокуратуры о незаконной приватизации господрядчика. Речь идет о требовании обратить в доход государства стоимость приватизированной доли одного из ключевых дорожных подрядчиков региона — ООО «Благоустройство».

Бывший мэр орловского Мценска Сергей Волков возглавил Владимир — на этот пост его избрал совет народных депутатов города. Господин Волков фактически возглавлял Владимир в статусе врио с февраля. Пост мэра Мценска он покинул в 2022 году.

Жителя Тамбовской области Дмитрия Хабарова арестовали за нацистское приветствие на могиле Максима Марцинкевича, известного как «Тесак». Сфотографировали тамбовчанина его знакомые. Указано также, что Хабаров положил на могилу баллончик, на котором был изображен нацистский крест.

Егор Якимов