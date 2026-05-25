Бывший мэр орловского Мценска Сергей Волков возглавил Владимир

Совет народных депутатов Владимира избрал мэром города экс-главу Мценска Орловской области Сергея Волкова. Об этом сообщили в мэрии Владимира.

Сергей Волков

Фото: сайт администрации города Владимира

На пост главы города помимо господина Волкова, возглавлявшего его в статусе врио и выдвинутого от партии «Единая Россия», претендовали депутаты заксобрания Владимирской области Сергей Корнишов (также являющийся координатором реготделения ЛДПР) и Алексей Метелкин.

«Сергей Волков на протяжении последнего времени исполнял обязанности главы города и продемонстрировал понимание актуальных задач городского хозяйства, что, по мнению депутатов, станет залогом преемственности и последовательности в реализации городских программ»,— добавили в мэрии Владимира.

Господин Волков покинул пост главы Мценска в 2022 году. Накануне его отставки «Ъ-Черноземье» сообщал, что господин Волков планирует продолжить карьеру во Владимирской области в проекте по строительству в регионе девелоперской Askona Life Group жилищного комплекса «Доброград» в формате нового города. В феврале 2026 года Сергей Волков был назначен врио мэра Владимира.

На посту мэра Мценска его сменил Николай Кочетаев, которого в июле 2025 года уволили в связи с утратой доверия. С октября 2025-го Мценск возглавляет Андрей Беляев.

Депутаты горсовета Мценска избрали Сергея Волкова главой города в октябре 2021 года. Ранее с марта 2012-го по сентябрь 2016 года он был главой города, затем избрался в орловский облсовет. В 2017 году господин Волков был назначен директором областного учреждения «Орелгосзаказчик». В 2020-м он покинул этот пост, сохранив мандат в облсовете.

Егор Якимов