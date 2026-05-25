Братья Вороновы подготовят перевод промзоны в Воронеже под жилую застройку

ООО «СЗ "Сосновый Бор"» Игоря и Алексея Вороновых займется подготовкой перевода пяти земельных участков по улице Пирогова в Воронеже из зоны производственно-индустриальной в зону смешанной общественно-деловой застройки. Соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте мэрии облцентра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Согласно документу, структуре братьев Вороновых предстоит подготовить проект внесения изменений в правила землепользования и застройки Воронежа, который предполагает смену статуса этих участков. По данным на сайте Роскадастра, речь идет об землях общей площадью 30,5 тыс. кв. м и совокупной кадастровой стоимостью 82,1 млн руб. Сейчас на них расположены производственные и складские здания.

В соответствии с правилами застройки облцентра в случае принятия изменений размещение складов и производств на этой территории будет фактически запрещено. Основные виды разрешенного использования в зоне общественно-деловой застройки предполагают возведение жилых, административных, культурных и коммерческих зданий.

По данным Rusprofile, ООО «СЗ "Сосновый Бор"» зарегистрировано в Воронеже в 2025 году. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Владеют компанией в равных долях ее директор Игорь Воронов и его брат Алексей Воронов. Господам Вороновым принадлежит еще ряд воронежских строительных компаний, в том числе ООО ТСП «Воронеж строй комплекс», ООО «Регион строй Воронеж», ООО СЗ «Свой дом» и ООО «ВСК — Недвижимость».

В начале мая «Ъ-Черноземье» сообщал, что «Воронеж строй комплекс» (ВСК) братьев Вороновых построит шестой дом в составе ЖК «Высота» на улице Краснознаменной в Советском районе. Собственником земельного участка является «Аксиома». Этот проект стал вторым проектом в рамках партнерского девелопмента компаний.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов