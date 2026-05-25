Открытие фестиваля «Мультпрактика» в Воронеже посетили 12 тысяч человек

Торжественное открытие четвертого международного фестиваля «Мультпрактика» в Воронеже в парке «Орленок» собрало около 12 тыс. гостей. Мероприятия конкурсной, образовательной и деловой программ посетили почти 9 тыс. человек. Об этом сообщили в региональном правительстве. Фестиваль проходил с 22 по 24 мая.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Внеконкурсные показы анимационных фильмов в «Орленке» собрали более 500 зрителей. На церемонии закрытия фестиваля в Театре кукол присутствовали 250 гостей. Площадками мероприятий также стали парки «Танаис», «Нелжа», «Дельфин» и кинотеатр «Синема парк».

Всего в рамках «Мультпрактики» вручили 18 наград. Призов в основных номинациях удостоились 15 работ, еще двумя наградами отметили финалистов открытой презентации. Спецприз среди участников школьных работ получила анимационная студия «Неправильные пчелы» из Железногорска Курской области.

Заявки на участие подали представители 110 государств — в общей сложности 4 010 работ. В конкурсную программу было включено 160 фильмов из 34 стран, включая Беларусь, Иран, Португалию, государства Латинской Америки и другие.

Первая «Мультпрактика» прошла в 2023 году, ее посетили порядка 12 тыс. человек.

Кабира Гасанова

Фотогалерея

Как фестиваль прошел в 2025 году

Фестиваль проходит с 22 по 25 мая 2025 года и объединяет профессионалов индустрии, молодых авторов, студентов и зрителей, увлеченных искусством анимации

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Женщина в костюме у стенда «Ворон + ёж = Воронеж»

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Ростовая кукла-талисман фестиваля — бобер

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Модельный показ "Хохломушка"

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Юные артисты на ходулях из цирковой студии «Созвездие»

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Мастер-класс в стиле Шехерезады

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Женщина в костюме Бабы Яги

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Мастер-класс по прядению

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Заместитель председателя правительства Воронежской области Олег Мосолов выступает на открытии фестиваля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Кинопродюсер Алекс Чжу (слева), продюсер Драган Миленкович (второй справа), российский композитор Григорий Гладков (справа) на фестивале "Мультпрактика"

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Российский композитор Григорий Гладков на открытии фестиваля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Фестиваль продлится до 25 мая

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Директор фестиваля Владимир Николаев

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Победителей конкурсной программы наградят 24 мая

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

