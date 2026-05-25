Открытие фестиваля «Мультпрактика» в Воронеже посетили 12 тысяч человек

Торжественное открытие четвертого международного фестиваля «Мультпрактика» в Воронеже в парке «Орленок» собрало около 12 тыс. гостей. Мероприятия конкурсной, образовательной и деловой программ посетили почти 9 тыс. человек. Об этом сообщили в региональном правительстве. Фестиваль проходил с 22 по 24 мая.

Внеконкурсные показы анимационных фильмов в «Орленке» собрали более 500 зрителей. На церемонии закрытия фестиваля в Театре кукол присутствовали 250 гостей. Площадками мероприятий также стали парки «Танаис», «Нелжа», «Дельфин» и кинотеатр «Синема парк».

Всего в рамках «Мультпрактики» вручили 18 наград. Призов в основных номинациях удостоились 15 работ, еще двумя наградами отметили финалистов открытой презентации. Спецприз среди участников школьных работ получила анимационная студия «Неправильные пчелы» из Железногорска Курской области.

Заявки на участие подали представители 110 государств — в общей сложности 4 010 работ. В конкурсную программу было включено 160 фильмов из 34 стран, включая Беларусь, Иран, Португалию, государства Латинской Америки и другие.

Первая «Мультпрактика» прошла в 2023 году, ее посетили порядка 12 тыс. человек.

Кабира Гасанова