Жителя Тамбовской области арестовали за нацистское приветствие на могиле Тесака

Уваровский районный суд Тамбовской области назначил 14 суток административного ареста Дмитрию Хабарову за демонстрацию нацистского приветствия на могиле Максима Марцинкевича, известного как «Тесак». Информация об этом появилась в судебной картотеке Фото и видео, послужившие основой дела, были опубликованы в Telegram-канале, который администрирует тамбовчанин. Сейчас в этом канале 36 подписчиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Марцинкевич, известный как «Тесак», во время оглашения приговора в Бабушкинском районном суде

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Максим Марцинкевич, известный как «Тесак», во время оглашения приговора в Бабушкинском районном суде

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

«Гражданин разместил в интернете материалы, где открыто демонстрировал нацистское приветствие на могиле неонациста. Такие действия запрещены федеральными законами»,— резюмировали в суде.

По материалам дела, «не работающий, холостой, ранее привлекавшийся к административной ответственности Дмитрий Хабаров» 1 августа 2025 года выложил в канал фото- и видеоматериалы, на которых, находясь на могиле Марцинкевича в Москве, демонстрировал «нацистское приветствие, которое состояло из поднятия правой руки вперед под углом примерно 45 градусов». Фотографировали тамбовчанина его знакомые. Указано также, что Хабаров положил на могилу баллончик, на котором был изображен нацистский крест.

Должностное лицо, составившее протокол об административном правонарушении, в судебное заседание не явилось. Старший оперуполномоченный, выявившая противоправные фото и видео, сообщила суду, что нарушитель «характеризуется отрицательно, является представителем субкультуры "скинхеды", неоднократно привлекался к административной ответственности, часто замечен в состоянии алкогольного опьянения, не работает, учебу в колледже бросил».

Дмитрию Хабарову вменили ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ, которой установлена административная ответственность за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики. Судья Инга Сурмалян посчитала, что наказание в виде штрафа в данном случае предусмотренных законом целей не достигнет, и только арест послужит действенной мерой для исправления нарушителя. Осужденный признал вину в полном объеме, в содеянном раскаялся.

В апреле «Ъ-Черноземье» писал, что блогер Веган Христолюб Божий, которого до смены имени звали Дмитрий Кузнецов, умер в воронежском исправительном учреждении, где отбывал срок по уголовной статье за реабилитацию нацизма (ч. 2 и ч. 4 ст. 354.1 УК РФ).

Денис Данилов