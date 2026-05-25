Экс-мэр Курска стал соответчиком по иску о незаконной приватизации господрядчика

Прокуратура Курской области обратилась в суд с заявлением к местному ООО «Автотранссервис», в котором требует обратить в доход государства стоимость приватизированной доли одного из ключевых дорожных подрядчиков региона — ООО «Благоустройство». Соответчиками по иску являются бывший мэр Курска Игорь Куцак и комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии облцентра, а также еще ряд физических и юрлиц. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн на заседании облправительства.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Игорь Куцак

Сумма требований прокуратуры составляет 155,9 млн руб. Ведомство также требует признать ничтожным договор с комитетом по управлению городским имуществом Курска, по которому 49% акций ООО «Благоустройство» в 2023 году отошли «Автотранссервису». Также прокуратура добивается взыскания 4,2 млн руб. с компании за полученные ею дивиденды в качестве неосновательного обогащения.

До 2023 года единственным владельцем «Благоустройства» была мэрия. В прокуратуре считают, что приватизация произошла по заниженной стоимости. В марте «Автотранссервис» вернул 49% долей подрядчика в собственность города.

Однако, как пояснил губернатор, у компании сохранялось право требования стоимости, и мэрия планировала через суд вернуть «Автотранссервису» деньги за долю в «Благоустройстве». Прокуратура с этим не согласилась, оценивая ситуацию с приватизацией подрядчика как имеющую коррупционные признаки.

Глава региона отметил, что «Автотранссервис» является одной из трех компаний, «между которыми на протяжении многих лет был поделен город с точки зрения получения госконтрактов на его содержание и уборку». Александр Хинштейн добавил, что поддерживает иск прокуратуры и поручил облправительству заявиться в качестве третьего лица по иску.

«Наша последовательная позиция, что мы вместе с прокуратурой идем, чтобы наводить в регионе порядок и вскрывать, устранять существовавшие ранее противоправные схемы»,— сказал губернатор.

В начале марта «Ъ-Черноземье» сообщал, что глава горсобрания Курска Владимир Токарев ушел в отставку после критики со стороны Александра Хинштейна по поводу некачественного выполнения контрактов на уборку города. В частности, господин Хинштейн подчеркивал, что совладельцем одной из компаний, получивших подряды, является супруга господина Токарева.

Егор Якимов