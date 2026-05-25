Главные новости к утру 25 мая

США и Иран достигли принципиального соглашения об открытии Ормузского пролива, сообщает The New York Times со ссылкой на источник.

ВСУ обстреляли Белгород ракетами. Один человек пострадал.

Стоимость нефти Brent упала ниже $99 впервые за две недели.

Самолет Королевских ВВС Великобритании, на борту которого находился министр обороны Джон Хили, подвергся воздействию РЭБ во время полета вблизи российской границы, сообщила The Times.

Россия будет обращаться в Международный суд ООН из-за нарушений прав русских в прибалтийских странах, заявили в МИД РФ.

Дональд Трамп просил лидеров арабских стран заключить «соглашения Авраама» для нормализации отношений с Израилем, сообщает Axios.

В Демократической Республике Конго число предполагаемых случаев заболевания лихорадкой Эбола превысило 900.

S7 подтвердила намерение закупить 100 самолетов Ту-214.