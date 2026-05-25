NYT: США и Иран договорились об открытии Ормузского пролива

США и Иран достигли принципиального соглашения об открытии Ормузского пролива, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источник.

Детали договоренностей еще предстоит проработать, и еще неизвестно, останется ли у Ирана какой-либо контроль над морским коридором, пишет NYT. Также неопределенности добавляет недавнее заявление военного советника верховного лидера Ирана, который, по данным иранских новостных агентств, заявил, что страна имеет «юридическое право» управлять проливом, отмечает газета. Также вчера связанное с КСИР агентство Fars писало, что Иран не соглашался открыть Ормузский пролив для судоходства. Тегеран, по этому сообщению, собирается выдавать разрешения на проход через пролив, определять маршрут, время и порядок движения.

Сроки возобновления судоходства и снижения цен на энергоносители неизвестны. По прогнозам экспертов, быстрого падения цен на нефть не произойдет, пишет NYT.

В Персидском заливе заблокировано от 1500 до 2000 судов. Главное препятствие для их движения — мины, установленные Ираном. США и союзникам потребуется несколько недель только на отправку тральщиков. Для восстановления экспорта потребуется минимум два-три месяца, считают в Международном энергетическом агентстве.

Вчера президент Дональд Трамп сообщил, что меморандум США и Ирана уже почти согласован, и сейчас остается его только утвердить. До этого представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что позиции двух стран по урегулированию конфликта сблизились. Он также говорил, что подготовка меморандума о взаимопонимании находится на финальной стадии.