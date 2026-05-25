Axios: Трамп просил лидеров арабских стран заключить «соглашения Авраама»

Во время телефонных переговоров с руководителями нескольких арабских и других мусульманских стран президент США Дональд Трамп настаивал на том, чтобы они присоединились с «соглашениям Авраама», сообщает Axios со ссылкой на источник. Он попросил их подписать документ после окончания войны на Ближнем Востоке. Президент заявил, что надеется на нормализацию отношений между арабским миром и Израилем.

Среди тех, к кому обратился президент с этой просьбой, были представители Саудовской Аравии, Катара и Пакистана, у которых нет официальных дипломатических отношений с Израилем, а также Турции, Египта, Иордании и Бахрейна. После просьбы на линии повисло молчание, рассказал порталу один из американских чиновников. Господин Трамп отшутился, спросив, остались ли его собеседники на проводе, а затем сказал им, что посланники Джаред Кушнер и Стив Уиткофф займутся развитием этого вопроса в ближайшие недели.

«Соглашения Авраама» — это договор о нормализации отношений между Израилем и арабскими государствами. Их участниками уже стали ОАЭ, Бахрейн, Марокко и Судан, которые подписывали договор в 2020-2021 годах, а в ноябре сообщалось о присоединении к этому формату Казахстана. Главная цель соглашений — нормализовать межгосударственный диалог и дать толчок активному сотрудничеству сторон в ОПК, технологическом секторе и экономике. Договоры названы в честь библейского патриарха Авраама — фигуры, которая присутствует во всех крупнейших авраамических религиях.

Дональд Трамп в ноябре прошлого года напрямую просил наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана подписать соглашение. До этого принц выражал готовность нормализовать отношения с Израилем, однако на той встрече ответил президенту отказом. Axios пишет, что война в Иране и разногласия королевства с ОАЭ заставили Эр-Рияд занять более жесткую позицию по отношению к крайне правительству Израиля.