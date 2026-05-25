В ДРК число предполагаемых случаев заболевания лихорадкой Эбола превысило 900

По состоянию на 24 мая число предполагаемых случаев заболевания лихорадкой Эбола на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) превысило 900. Ранее сообщалось о 700 предполагаемых случаях. При этом по официальной статистике количество зарегистрированных смертельных исходов скорректировано со 170 до 119, сообщает France24.

Центром вспышки заболевания остается провинция Итури, отдельные случаи также зафиксированы в провинциях Северное и Южное Киву. Ситуацию осложняет то, что часть этих территорий находится под контролем властей ДРК, а часть — вооруженных группировок. По оценке Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, вспышка лихорадки Эбола «разворачивается в общинах, которые и без того сталкиваются с нестабильностью, перемещением населения и хрупкими системами здравоохранения».

Дополнительные трудности создают недоверие и сопротивление местных жителей мерам реагирования. На прошлой неделе в ДРК жители сожгли два мобильных госпиталя организации «Врачи без границ» в городах Монгбвалу и Рвампаре. 22 мая Всемирная организация здравоохранения повысила уровень угрозы распространения Эболы: на национальном уровне — до «очень высокого», на региональном — до «высокого». Глобальный уровень угрозы, по оценке ВОЗ, пока остается низким.

Влад Никифоров