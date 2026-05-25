Россия обратится в Международный суд ООН из-за ущемления русских в Прибалтике

Россия будет обращаться в Международный суд ООН из-за нарушений прав русских в прибалтийских странах, заявили в МИД «Известиям». Там утверждают, что власти Латвии, Литвы и Эстонии занимаются «карательной политикой репрессий и запугиваний», и дипломатические попытки исправить ситуацию результатов не дают.

«Все попытки урегулировать разногласия путем переговоров оказываются безрезультатными. В этой связи нам, очевидно, придется перевести наши претензии в судебное русло путем обращения в главный судебный орган ООН — Международный суд»,— заявили в МИД.

Россия уже обращалась в международные институты из-за этой проблемы. Жалобы из Москвы получали, в частности, Верховный комиссар ООН по правам человека, а также Верховный комиссар ОБСЕ по делам нацменьшинств. «Министерство ведет системную работу на всех возможных правозащитных площадках ООН»,— сообщили в МИД.

Бывший заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе назвал обращение политическим шагом. Он сообщил, что суд примет жалобу, но на ее рассмотрение могут уйти годы. «Сложно предсказать, когда дело дойдет до рассмотрения и как оно будет рассматриваться. Впервые в истории Международного суда там нет нашего судьи»,— отметил господин Орджоникидзе.

Российские власти утверждают, что в республиках запрещают использование русского языка, а также там борются с общественными деятелями и правозащитниками, которые занимаются защитой русскоязычного населения этих стран.

Международный суд ООН рассматривает споры между государствами в соответствии с нормами международного права и выносит консультативные заключения. Его юрисдикция является факультативной, к тому же у суда нет средств для прямого исполнения своих постановлений.