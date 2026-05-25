The Times: самолету главы Минобороны Британии заглушили сигнал GPS возле России

Самолет Королевских ВВС Великобритании, на борту которого находился министр обороны Джон Хили, подвергся воздействию средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) во время полета вблизи российской границы, сообщает газета The Times. На самолете пропал спутниковый сигнал, и пилоты были вынуждены использовать резервные навигационные системы для расчета своего местоположения. Помехи также привели к сбоям в работе некоторых элементов приборной панели в кабине пилотов.

Министр обороны Великобритании Джон Хили

Глава Минобороны в тот момент возвращался в Великобританию после визита в Эстонию, где он встретился с коллегой Ханно Певкуром и проинспектировал британские войска. Господин Хили также провел брифинги с высокопоставленными офицерами в засекреченном месте недалеко от города Выру на юго-востоке Эстонии. Этот регион, как отмечает The Times, постоянно страдает от работы средств РЭБ.

По данным газеты, глушение сигнала произошло в начале пути, когда борт пролетал недалеко от российской границы. Восстановить спутниковый сигнал без полного отключения и перезагрузки систем самолета было невозможно, а сделать это в воздухе технически нельзя. Источники The Times в Королевских ВВС назвали сбой в работе GPS очень редкой ситуацией.

В оборонных кругах королевства Россию считают виновной в происшествии. Впрочем, The Times подчеркивает: пока неясно, был ли самолет министра намеренной целью атаки РЭБ или же борт случайно попал в зону действия глушилок.