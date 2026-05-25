ВСУ обстреляли Белгород ракетами

Белгород и Белгородский округ ночью дважды подверглись ракетному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в оперативном штабе региона. Поражены объекты энергетической инфраструктуры. Повреждения получили два административных здания. В двух многоквартирных домах повреждено остекление.

Пострадал один человек. Мужчина получил акубаротравму и ссадины. Его госпитализировали.

В городе начались перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. Как уточнили в ГУП «Белоблводоканал», обесточена одна из насосных станций Белгорода. Прервалась подача воды в северную часть города. Информация о последствиях уточняется, добавили в оперштабе.

Новость обновлена в 6:42 мск. Оперативный штаб уточнил информацию о пострадавших и разрушениях.