Объем инвестиций в промышленность Кубани вырос в пять раз

Объем капиталовложений в развитие промышленности Краснодарского края с 2020 года вырос в 5,1 раза — до 46,6 млрд руб. в 2025 году. Об этом «Ъ-Кубань» в интервью рассказал министр промышленной политики Краснодарского края Дмитрий Хмелько.

По информации главы ведомства, в активной стадии реализации находятся 45 промышленных инвестиционных проектов на общую сумму более 1,2 трлн руб. Например, в столице Кубани для наращивания объемов выпуска импортозамещающей продукции модернизируют станкостроительное производство. Инвестиции в проект достигают почти 6,4 млрд руб. В строительство завода по производству газобетонных изделий в Крыловском районе вложат 4,1 млрд руб. В Староминском районе создают производство колесных тракторов. Объем капиталовложений в проект превышает 1,6 млрд руб.

Дмитрий Хмелько также рассказал, что в 2025 году завершили реализацию пяти инвестпроектов по производству импортозамещающей промышленной продукции — диоксида кремния, комплектующих картриджей, компонентов для жаток, носков и посуды из композитного стекла.

В 2026 году планируется завершить модернизацию станкостроительного производства, открыть в Краснодаре завод по производству акриловых сополимеров, а в Северском районе — технологическую линию производства органобентонита суспензионным методом и производства по выпуску импортозамещающей продукции медицинского назначения.

Маргарита Синкевич