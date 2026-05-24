Армении показали цветочки

Накануне парламентских выборов в Армении Россия сворачивает торговлю с Ереваном, запретив ввоз цветов и приостановив ввоз и оборот минеральной воды «Джермук» и алкогольной продукции. О решении Россельхознадзора было объявлено после заседания Совбеза РФ, обсудившего отношения с Арменией в связи с недружественными шагами ее руководства. Москва предупредила, что сближение с ЕС будет грозить стране утратой членства в ЕАЭС и еще большими потерями, включая переход на европейские цены на газ. Таким образом, главным вопросом на выборах в Армении станут отношения с Россией.

Комментируя решение ввести с 22 мая временный запрет на ввоз в Россию цветов из Армении, глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что эти меры приняты в связи с требованиями норм фитосанитарного контроля, действующих в ЕАЭС. Кроме того, по решению Россельхознадзора с 22 мая приостановлены ввоз и продажа уже ввезенных партий минеральной воды «Джермук», которая экспортировалась в страну с 2001 года. А с 23 мая приостановлена реализация в России алкогольной продукции ряда ведущих армянских компаний.

Обращает на себя внимание тот факт, что заградительным мерам Россельхознадзора предшествовало состоявшееся 20 мая заседание специальной рабочей группы Совбеза России, рассмотревшей ситуацию вокруг Армении в связи с многочисленными «недружественными шагами» ее руководства во главе с премьером Николом Пашиняном (см. “Ъ” за 21 мая).

Накануне парламентских выборов в Армении, намеченных на 7 июня, Москва строго предупредила Ереван о невозможности одновременно продолжать недружественную политику и пользоваться преимуществами торгово-экономического сотрудничества с Россией и другими партнерами по ЕАЭС.

Предельно жесткое заявление в адрес лично армянского премьера Никола Пашиняна сделал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, предупредивший, что, если Армения продолжит курс на сближение с ЕС, оставаться членом ЕАЭС Ереван не сможет и тогда за российский газ ему придется платить по цене для Европы. «Как известно, тот, кто старается усидеть между стульями, рискует больно приземлиться прямо на свою вялую задницу. И правда, всем ведь ясно, что при переходе на европейские газовые цены население страны А погонит этого дяденьку ссаными тряпками прямо к его любвеобильному другу Макрону в Париж»,— написал господин Медведев на платформе Max.

По мере приближения парламентских выборов в Армении, которые определят ее стратегию развития на ближайшие годы, грозные предупреждения в адрес Еревана звучат со стороны как исполнительной, так и законодательной власти России.

«Политически все решения Пашиняном уже приняты. Хочу подчеркнуть, в пользу выстраивания отношений с недружественными для России странами, которые воюют с нами, пытаются разрушить Российскую Федерацию, противостоять нашему развитию»,— написал в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин, назвавший действия премьера Пашиняна «подлостью и непорядочностью».

В то время как страсти в Москве накаляются, в Ереване пытаются уйти от встречной жесткой риторики. «Проблемы бывают во всех отношениях, мы в целом не нацелены на напряжение атмосферы или обострение. Уверен, что многие из этих проблем были и ранее, 10–15 лет назад — ввоз абрикосов, вина, водки и так далее, проблемы с экспортом. Мы конструктивно, в здоровой атмосфере с нашими партнерами обсудим ситуацию и, надеюсь, найдем правильные решения»,— заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

При этом он не согласился с заявлением главы МИД России Сергея Лаврова о том, что «Запад пытается растащить союзников России, включая Армению». «Конечно нет. Мы поддерживаем и налаживаем партнерские, в том числе стратегические, отношения с разными странами. Наши двусторонние отношения не направлены против какой-либо третьей страны. Наши стратегические отношения с США и ЕС никоим образом не направлены против России»,— заверил Арарат Мирзоян.

Комментируя предвыборную ситуацию в Армении, ведущий научный сотрудник Центра евро-атлантической безопасности Института международных исследований МГИМО МИД России Сергей Маркедонов в своем Telegram-канале отмечает, что «эмоции — плохой помощник в политике». По мнению эксперта, жесткие действия против Пашиняна играют ему на руку, позволяя призывать к консолидации вокруг власти в качестве ответной меры. «Мы в последние годы много раз повторяли формулу "мобилизация вокруг флага". Но почему бы не предположить, что армянам, молдаванам, грузинам совсем не чужды чувства, которые есть у нас»,— пишет в своем Telegram-канале Сергей Маркедонов, признавая, что «среди армянских цветоводов или производителей сухофруктов есть немало оппонентов Пашиняна».

«Внешний нажим почти всегда консолидирует электорат вокруг власти, особенно в малых государствах с травмированной исторической памятью»,— напоминает эксперт.

Сергей Строкань