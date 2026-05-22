Это были только цветочки

Вслед за цветами Россельхознадзор заявил о проблемах с ввозом овощей и фруктов из Армении — заметного поставщика на российский рынок ягод, косточковых фруктов и тепличных томатов. Хотя участники отрасли не ждут серьезного дефицита такой продукции, но не исключают локального роста цен в ее отдельных категориях. Под запретом оказались и поставки минеральной воды «Джермук», по данным Роспотребнадзора в ней было выявлено превышение содержания гидрокарбоната.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Россельхознадзор фиксирует проблемы с овощами и фруктами, поставляемыми из Армении. Об этом 22 мая заявил в эфире «Вестям» глава ведомства Сергей Данкверт. В Россельхознадзоре оперативно на запрос “Ъ” не ответили. Кроме того, на территории России с 22 мая запрещается оборот всех партий минеральной воды «Джермук», которую производит армянское ЗАО «Джермук Групп». На поставки воды в Россию также наложен запрет. «В воде было выявлено превышение содержания гидрокарбоната иона, хлоридов и сульфатов. Введение в заблуждение относительно лечебных свойств продукции может привести к неэффективному лечению, ухудшению здоровья»,— пояснили причину расширения ограничений в Роспотребнадзоре. Оборот минеральной воды «Джермук» в стране будет приостановлен инструментами системы маркировки «Честный знак», сообщили в ЦРПТ (оператор «Честного знака»).

Гендиректор компании «Технологии роста» Тамара Решетникова говорит, что из Армении в значимых объемах поставляются тепличные томаты. По ее оценке, за последние три года республика ежегодно экспортировала на российский рынок 30–40 тыс. тонн, или около 8% импортных поставок такой продукции в РФ. Огурцы, баклажаны и перец из Армении поставляются в минимальных объемах и не влияют на рынок, добавляет эксперт.

По словам руководителя проекта «Ягодная академия» и гендиректора FruitNews Ирины Козий, Армения остается для России «достаточно существенным» поставщиком ряда видов плодоовощной продукции, черешни, персиков, нектаринов, свежих и замороженных ягод и сухофруктов. Также оттуда возят в Россию яблоки, хурму и даже киви. Однако в масштабах всего российского рынка объемы этих поставок некритичны, замечает она.

Тамара Решетникова считает, что возможные ограничения поставок сильнее скажутся именно на армянских производителях.

По ее словам, тепличная отрасль республики изначально строилась с расчетом на сбыт продукции в России. Это касается как цветов, так и томатов. Быстро найти новых покупателей будет сложно. По словам госпожи Решетниковой, теоретически часть продукции можно было бы перенаправить в Европу, в частности во Францию, однако оперативно перестроить логистику и каналы сбыта практически невозможно.

Система импорта плодоовощной продукции в России достаточно диверсифицирована, поэтому снижение поставок овощей и фруктов из Армении вряд ли глобально повлияет на российский рынок, возражает исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» (объединяет поставщиков продуктов питания) Дмитрий Востриков. По его словам, основными альтернативными источниками аналогичной продукции являются Турция, Узбекистан, Азербайджан, Китай. В мае-июне начинается сезон ранних фруктов из Армении, что совпадает с началом поставок из Узбекистана и Турции, добавляет господин Востриков.

По данным исследовательской компании NTech, в январе–марте 2026 года натуральные продажи фруктов в российской рознице выросли всего на 1% год к году, в денежном выражении — снизились на 4,5%. Реализация овощей в натуральном выражении сократилась на 0,3% год к году, в денежном — на 2,4%.

Ранее Россельхознадзор также ввел ограничения на ввоз цветочной продукции из Армении. По данным службы, при поставке 96,2 млн штук цветочной продукции из республики было обнаружено 132 случая нарушений. Мера вступила в силу 22 мая и продлится до завершения анализа результатов проверки тепличных хозяйств. Ограничения сильно ударят по рынку тюльпанов в России и приведут к увеличению на них цен, так как Армения поставляет до 10% такой продукции. Премьер-министр Армении Никол Пашинян оценил данную ситуацию как «рабочую» и стандартную практику внутри Евразийского экономического союза.

Владимир Комаров