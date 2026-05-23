Армении снизили градус

Роспотребнадзор приостановил продажи в России коньяка и тихих вин трех армянских производителей из-за несоответствия обязательным требованиям. Это может сказаться на бизнесе местных производителей, нередко рассматривающих страну как ключевой рынок сбыта. Ранее были введены моратории на поставки в Россию из Армении цветов, фруктов и овощей.

Роспотребнадзор принял решение о приостановке реализации и изъятии из оборота продукции трех армянских производителей, следует из сообщения ведомства. Ограничения касаются ЗАО «Веди-Алко», ООО «Абовянский коньячный завод» и «Винно-коньячного дома “Шахназарян”».

Роспотребнадзор выяснил несоответствие обязательным требованиям произведенного этими компаниями красного полусладкого вина «Гетап Вернашен» (разлив 3 февраля 2025 года), белого сухого «Харджи» и «Легенды Arni» (17 декабря 2024 года). Ограничения также коснутся коньяков «Армянский 5 звезд» (разлив 20 января 2025 года) и «Шахназярян ХО» (16 мая 2025 года).

Руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев говорит, что Армения — крупнейший импортер коньяка в Россию: ее доля достигает 50%. В общем объеме коньячного рынка это 12–15%. Но попавшие сейчас под ограничения бренды, по его словам, выступают скорее второстепенными.

Наиболее востребованные в России марки армянского коньяка — «Арарат», «Ной» и другие, говорит эксперт. На них введенные ограничения пока не распространяются. Хотя президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский говорит, что продукция «Винно-коньячного дома “Шахназарян”» занимает существенную долю на российском рынке. Но доля Армении в структуре российского коньячного экспорта в целом, по его мнению, сейчас сокращается из-за логистических сложностей и дополнительного контроля продукции.

В структуре импорта тихих вин доля Армении, по словам господина Ставцева, относительно невелика и составляет не более 2%. Как правило, это бюджетная продукция, отмечает он: большинство армянских винных марок слишком дорогие для российского рынка.

Для самой Армении мораторий на поставку вин и коньяка может быть существенным. Местные производители, по словам господина Ставцева, рассматривают Россию как основной рынок сбыта.

Эксперт обращает внимание на то, что алкогольные компании в Армении преимущественно не выращивают виноград сами, закупая его у фермеров. Сокращение объемов может вызвать социальную напряженность, поясняет он.

Алкоголь — не первая категория армянской продукции, попавшая в России под запрет за последнюю неделю. 20 мая стало известно о введении Россельхознадзором моратория на импорт из страны цветов. Вчера в фокусе внимания оказались аналогичные меры в отношении овощей, фруктов и минеральной воды «Джермук». Производители этой продукции также сильно зависят от поставок в Россию.

Серия ограничений последовала из-за кризиса в российско-армянских отношениях. В Ереване 4–5 мая прошли саммит Армения—ЕС и восьмой саммит Европейского политического сообщества. В обращении к участникам форума президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «украинские дроны могут пролететь на параде» на Красной площади и даже «взорваться над ней». Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила , что Армения нарушила обещание «не предпринимать никаких шагов против России». Премьер-министр Армении Никол Пашинян, в свою очередь, заявлял, что его страна не будет вовлечена в антироссийскую кампанию.

Но Андрей Московский считает, что проблема может лежать не только в политической плоскости: нарекания к армянскому коньяку возникали и раньше. Летом прошлого года ассоциации «Антиконтрафакт» и «Союзконьяк» заявляли, что стандартам не соответствуют 85% армянских коньяков. Основная часть выявленных нарушений касалась использования спиртов невиноградного происхождения.

