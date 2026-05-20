Два членства — это перебор

В Совете безопасности РФ в ходе заседания специальной рабочей группы обсудили ситуацию вокруг Армении, власти которой взяли курс на отдаление от России и сближение с Евросоюзом. Секретарь СБ РФ Сергей Шойгу выступил с жестким докладом, из которого следовало, что у Москвы накопился внушительный список претензий к Еревану. Среди прочего он напомнил, насколько экономика Армении зависит от России и, соответственно, что она может потерять, если не откажется от нынешнего курса. По итогам совещания вновь прозвучало и предупреждение в адрес Еревана: совмещать членство в ЕАЭС с интеграцией в ЕС он не сможет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На совещании по Армении председательствовал секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу (справа), а среди участников были вице-премьер Алексей Оверчук и другие высокопоставленные чины

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ На совещании по Армении председательствовал секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу (справа), а среди участников были вице-премьер Алексей Оверчук и другие высокопоставленные чины

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В ситуационном центре аппарата Совбеза РФ состоялось заседание специальной рабочей группы по ближнему зарубежью под руководством Сергея Шойгу. Главной темой встречи стала Армения. В мероприятии приняли участие около 20 высокопоставленных официальных лиц, включая вице-премьера Алексея Оверчука, министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева, глав Роспотребнадзора и Россельхознадзора Анну Попову и Сергея Данкверта, заместителей министра иностранных дел Михаила Галузина и Александра Панкина, первого замминистра энергетики Павла Сорокина, первого замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Виктора Познихира, замглавы МВД Игоря Зубова и представителей других силовых структур.

«Не секрет, что руководство Армении в последнее время предприняло ряд шагов, которые не отвечают духу союзнических отношений с Российской Федерацией»,— заявил секретарь Совбеза РФ в ходе вступительного слова, после чего перечислил действия Еревана, не устраивающие Москву.

Во-первых, это курс на сближение с ЕС. «На законодательном уровне был утвержден курс на вступление Армении в Евросоюз. На международных площадках Армения регулярно присоединяется к позиции ЕС. Ведется активная работа по унификации стандартов, регламентов, а также по синхронизации таможенно-торговых режимов с ЕС, что может не соответствовать обязательствам Армении в рамках ЕАЭС (Евразийского экономического союза.— “Ъ”)»,— отметил он.

Во-вторых, это заключение в 2025–2026 годах договоров о стратегическом партнерстве «с рядом недружественных России государств».

Сергей Шойгу не стал их перечислять, но за последние два года Армения подписала подобные соглашения как с несколькими странами ЕС, так и, к примеру, с США и Великобританией. «Соглашение с ними подразумевает в том числе углубление взаимодействия в сфере безопасности. Проводятся совместные военные учения»,— констатировал Сергей Шойгу. Наиболее масштабными являются ставшие ежегодными американо-армянские маневры «Орел партнер» (Eagle Partner).

Но это не все. «В последние годы руководством Армении был предпринят ряд действий однозначно недружественного характера — именно так мы расцениваем присоединение к Международному уголовному суду, выдачу российских граждан третьим стран, намеренное ухудшение условий для функционирования российских экономоператоров»,— продолжил Сергей Шойгу.

Свой список он завершил тем, что, видимо, вызвало у властей РФ наибольшее неприятие: «Предоставление киевскому режиму трибуны саммита Европейского политического сообщества в Ереване для угроз в адрес Российской Федерации».

«Вдумайтесь, главарь неонацистского киевского режима из Еревана угрожал ударами по параду Победы! Это не что иное, как глумление над памятью более полумиллиона армян, которые сражались с нацизмом, не щадя своей жизни»,— заявил он.

А далее Сергей Шойгу напомнил Армении, что для нее делала и делает Россия. В политической сфере: «Русский и армянский народы связывают многовековые узы дружбы и совместная история, в том числе противостояния иноземным захватчикам. Благодаря усилиям России Армения сохранила суверенитет в 1990-е годы XX века и избавилась от энергетической блокады. Именно посредничество России позволило прекратить боевые действия в 2020 году и вернуть ситуацию на путь мирного урегулирования».

И в экономической: «Вряд ли можно оспорить тот факт, что основным двигателем роста армянской экономики является сотрудничество с Россией… Доля России в общем товарообороте Армении составляет 36%. Наша страна занимает первое место по экспорту и также по импорту». По словам Сергея Шойгу, по ценам в три раза ниже рыночных из России поставляется газ, на льготных условиях — мука, зерно, удобрения, дизель и бензин. В 2025 году 40% туристов, посетивших Армению, прибыли из России. До 98% экспорта армянской сельхозпродукции и 78% экспорта крепких алкогольных напитков приходится на Россию. Граждане Армении работают в РФ без квот, патентов и разрешений на работу, пользуясь равным медицинским, пенсионным и социальным обеспечением. Объем переводов из России в Армению достиг в 2025 году почти $3,9 млрд, что составляет почти две трети от всех переводов, или 13% армянского ВВП.

Сергей Шойгу напрямую не сказал, что Ереван может все это потерять, продолжая нынешний курс, но это читалось между строк.

«Мы хорошо понимаем желание руководства Армении и далее извлекать экономическую выгоду из отношений с нашей страной. Но сотрудничество и стратегическое партнерство — это улица с двусторонним движением»,— недвусмысленно намекнул он, после чего предложил собравшимся обсудить дальнейшее выстраивание отношений с Арменией в разных сферах.

Далее заседание продолжилось в закрытом режиме. О его итогах СМИ вкратце рассказал Михаил Галузин. По его словам, участники мероприятия сочли, что «армянское руководство не проявляет настроя на то, чтобы прислушаться к нашим предостережениям относительно того, что истинная цель Запада — в том числе Евросоюза, проводящего враждебную политику в отношении РФ,— в том, чтобы использовать Армению против России». Москва, как следует из его комментария, этого не допустит, поскольку уже видела применение подобных «технологий и методов» со стороны ЕС в случае с Украиной и Молдавией. Среди прочего он напомнил: власти РФ не считают приемлемыми планы Еревана сохранять членство в ЕАЭС и пользоваться вытекающими из этого преимуществами вплоть до момента вступления Армении в ЕС. Такой подход, как подчеркнул замглавы МИД РФ, противоречит обязательствам Еревана в рамках ЕАЭС. «Одновременно танцевать на двух свадьбах у Армении не получится»,— предупредил он. Ранее о том, что Армения не может совмещать членство в ЕАЭС со вступлением в ЕС, говорил президент Владимир Путин (см. “Ъ” от 2 апреля).

7 июня в Армении пройдут парламентские выборы, от исхода которых во многом зависит будущий внутри- и внешнеполитический курс страны. Премьер-министр, лидер правящей партии «Гражданский договор» Никол Пашинян, общаясь с избирателями, заверял их, что не выступает против России. «В наших отношениях с Россией мы не будем предпринимать никаких резких действий. Мы будем их углублять. С президентом Российской Федерации у меня дружеские отношения в прямом смысле этого слова»,— заявил он во вторник в ходе одной из таких встреч (цитата по «РИА Новости»). По его словам, он относится к интересам России «с огромным уважением», но не может ставить ее интересы «выше, чем интересы Армении». «Мы будем следовать интересам Армении, но не будем вступать в противоречия, перепалки или споры с Россией»,— представил он свое видение отношений с Москвой.

Но в Москве его словам, судя по всему, уже не верят.

Елена Черненко