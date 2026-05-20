Регулятору вернут букет

С 22 мая и на неопределенный срок в России будет действовать запрет на поставку цветочной продукции из Армении. Это сильно ударит по рынку тюльпанов: из страны поставляется 10% товарного предложения. Одновременно потребители могут столкнуться с ростом цен на наиболее бюджетные розы и гвоздики. Российские производители оперативно увеличить объем выпуска продукции не смогут.

Россельхознадзор принял решение о введении ограничений на ввоз в Россию цветочной продукции из Армении сообщило ведомство. Мера будет действовать с 22 мая и продлится до завершения анализа результатов проверки тепличных хозяйств. Решение принято для защиты фитосанитарного благополучия и экспортного потенциала России, следует из текста.

В Россельхознадзоре отметили, что при ввозе 96,2 млн тонн цветочной продукции из Армении было обнаружено 132 случая нарушений. Это 77% от общего числа выявлений за весь 2025 год. Рассматриваемые сроки поставок и выявления нарушений в этом году в ведомстве не привели.

Армения — крупный поставщик срезанных цветов в Россию. Управляющий Panin Plants Владимир Панин говорит, что страна формирует около 10% товарного предложения срезанных тюльпанов.

Суммарно оно составляет 300 млн штук в год, из которых 150 млн штук производятся в России, а 10 млн штук завозится из Армении. Господин Панин говорит, что страна получает луковицы из Нидерландов, которые проходят доращивание.

Гендиректор компании «Технологии роста» Тамара Решетникова поясняет, что поставки тюльпанов из Армении носят сезонный характер: основной объем осуществляется в преддверии 8 Марта и других праздничных дат. Но в течение всего года, по ее словам, завозятся розы и гвоздики. Объем их поставок за последние годы увеличился в пять-шесть раз. «Это тепличное производство, которое было развернуто именно с расчетом на экспорт в Россию»,— объясняет эксперт.

Из Армении, по словам Тамары Решетниковой, поставляется значительный объем бюджетных роз. Это цветы со средней протяженностью стеблей и относительно небольшими бутонами, которые в рознице стоят на 30–60% дешевле предложения из Эквадора. Господин Панин также говорит об импорте из Армении гербер.

Согласно оценкам Daily Dozen и Flowwow, которые ранее приводил Forbes, в 2025 году в России были проданы 2,07 млрд свежесрезанных цветов на 450 млрд руб.

Год к году эти показатели выросли на 2,3% и 12% соответственно. 79% объема рынка в натуральном выражении составил импорт. В этом году продажи цветов упали. «Если раньше потребители традиционно покупали на 8 Марта букет из 7–11 цветков, то в этом году — из 3–5»,— говорит госпожа Решетникова. Она связывает это со стремлением населения отказаться от избыточных трат.

Владимир Панин поддерживает идею ограничения поставок цветов из Армении, предполагая, что это поддержит бизнес отечественных производителей. Хотя Тамара Решетникова сомневается, что российские цветоводы смогут быстро и существенно нарастить предложение: их мощности существенно ограниченны. Сейчас многие компании, по ее словам, также ориентируются на самостоятельное получение саженцев. Этот процесс сам по себе предполагает снижение урожайности.

Госпожа Решетникова сомневается, что из-за ухода с рынка Армении на российском рынке возникнет дефицит срезанных цветов. Большинство сегментов, в которых представлена продукция страны, не монополизированы. Например, по гвоздике Армения конкурирует с Турцией, розе — со странами Африки и Южной Америки. Но потребители могут столкнуться с дополнительным ростом стоимости продукции. В марте 2026 года увеличение стоимости срезанных цветов в России оценивалось в 11% год к году. Динамику на рынке связывали в том числе с увеличением доли импорта (см. “Ъ” от 2 марта).

Александра Мерцалова