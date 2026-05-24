На Кубани спрос на услуги частных медклиник и лабораторий упал на 6%

В январе-середине марта 2026 года спрос на услуги медицинских клиник и лабораторий Краснодарского края упал на 6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Средний чек такой покупки за год вырос на 9% и составил 4020 руб. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в аналитическом центре «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Снижение количества платных визитов в медицинские учреждения происходит на фоне высокой базы прошлого года и снижения потребительских трат в непродовольственном сегменте в целом. Средний чек в частных клиниках растет не только из-за инфляционного фактора. Пациенты стали чаще брать дополнительные услуги — например, оформлять профилактические программы или комплексные обследования, которые раньше не заказывали»,— прокомментировали эксперты «Чек Индекса».

Профессор Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук Сергей Толкачев рассказал, что повышение цен на медикаменты, расходные материалы, оборудование, а также увеличение расходов на персонал (зарплату, обучение и так далее) приводят к тому, что медицинские учреждения вынуждены перекладывать эти возросшие издержки на потребителя, что приводит к росту среднего чека.

Увеличение цен, в свою очередь, может привести к оттоку менее платежеспособной части клиентов. Рост инфляции, снижение доходов населения или неуверенность в будущем привели к тому, что люди стали более избирательно подходить к тратам на платные услуги, откладывая или отказываясь от менее срочных процедур. При этом они готовы платить за качественные обследования, повышая таким образом средний чек.

«Если экономическая ситуация останется стабильной или улучшится, а инфляция замедлится, спрос на платные услуги начнет восстанавливаться. Средний чек скорее всего продолжит расти, но более медленными темпами, отражая общую инфляцию и увеличение стоимости услуг. Если экономические трудности будут усугубляться, а цены на медуслуги продолжат расти, то спрос может оставаться под давлением. В этом случае будет наблюдаться дальнейшее расслоение потребителей: более состоятельные клиенты продолжат пользоваться платными услугами, а менее обеспеченные — искать альтернативы»,— прогнозирует Сергей Толкачев. Он уверен, что спрос на дорогую высокотехнологичную помощь узкоспециализированных медицинских направлений сохранится.

Маргарита Синкевич