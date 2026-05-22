Рубио сообщил о приостановке трехсторонних переговоров России, США и Украины

Трехсторонние переговоры России, Соединенных Штатов и Украины сейчас не ведутся. При этом Вашингтон готов продолжать участвовать в этом процессе, сообщил госсекретарь США Марко Рубио в ходе встречи министров иностранных дел стран НАТО в шведском Хельсингборге.

«В настоящий момент таких переговоров не происходит, но мы надеемся, что это изменится», — отметил он (цитата по «РИА Новости»). При этом господин Рубио заявил, что США не заинтересованы вести бесконечные встречи по урегулированию на Украине, которые никуда не ведут. Вашингтон выступает за конструктивные и продуктивные переговоры.

С начала года делегации России и Украины при участии США провели три раунда переговоров. Последний состоялся в Женеве 17-18 февраля.