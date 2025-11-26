Трамп назвал предложение США не планом по миру на Украине, а просто концепцией

Первоначальное предложение США по урегулированию конфликта на Украине является «концепцией», а не планом, заявил президент США Дональд Трамп. Он добавил, что его сократили с 28 до 22 пунктов.

«И затем они прорабатывали каждый из 28 пунктов, сокращая их число до 22. Многие вопросы были урегулированы, и на самом деле весьма успешно. Так что посмотрим, что из этого выйдет»,— заявил господин Трамп во время общения с прессой на борту президентского самолета (видео выложено на YouTube-канале Белого дома).

Ранее Financial Times сообщала, что план был сокращен до 19 пунктов. По информации ABC, в новой версии исключили пункты об ограничении численности ВСУ и амнистии участников конфликта. Как утверждало Politico, в сокращенном варианте этой «концепции» также нет требования о том, «чтобы Украина уступила Донбасс России».