Кремль заявил о паузе в мирном процессе по Украине

Мирный процесс по Украине «находится на паузе», но Россия рассчитывает на его возобновление, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Москва также ожидает, что Вашингтон продолжит оказывать посредничество в этом вопросе.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы рассчитываем на то, что наши американские коллеги продолжат свои миротворческие усилия в этой связи (в урегулировании конфликта на Украине.— "Ъ") и посреднические усилия»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

На прошлой неделе помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Кристофер Смит заявил, что Москва, Вашингтон и Киев добились прогресса в понимании того, как должны выглядеть «ключевые элементы» мира на Украине. Американский чиновник считает, что переговоры между странами «живы». В МИД России заявили, что Украина не говорила о желании продолжить переговоры.

