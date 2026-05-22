Главные новости за 22 мая. Кубань, Крым, Адыгея

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал распоряжение о назначении Владимира Праволамского руководителем департамента строительства региона. С 2020 года по май 2026 года он возглавлял подразделения, отвечающие за реконструкцию и капитальный ремонт в различных строительных организациях Краснодарского края.

Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора направило в Арбитражный суд Краснодарского края иск о взыскании более 40 млн руб. с владельца иностранного судна Hanuman, которое ходит под флагом Республики Сьерра-Леоне. Требования связаны с ущербом, причиненным Черному морю после разлива нефтепродуктов в акватории морского порта Новороссийск.

Подросток, пострадавший при обрушении балкона в школе №13, направлен на лечение в Российскую детскую клиническую больницу в Москве, в больницах Севастополя остаются восемь ребят. Состояние школьника оценивается как тяжелое, но стабильное, его сопровождают квалифицированные медработники.

Волжский городской суд Волгоградской области принял к производству иск территориального управления Росимущества к бывшему председателю Прикубанского районного суда Краснодара Рустему Трахову о взыскании платы за фактическое пользование недвижимостью, ранее обращенной в доход государства. Подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 4 июня.

В 2025 году аграрии Краснодарского края застраховали посевы и многолетние насаждения почти на 3 млрд руб. Основным инструментом защиты рисков стало мультирисковое страхование с государственной поддержкой.

В Севастополе на заправках сети ТЭС продажу топлива ограничили до 20 л на один автомобиль или одну канистру. Вечером и утром губернатор проводил оперативные совещания по вопросам обеспечения горючим.