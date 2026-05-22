С владельца иностранного судна хотят взыскать 40 млн за загрязнение Черного моря

Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора направило в Арбитражный суд Краснодарского края иск о взыскании более 40 млн руб. с владельца иностранного судна Hanuman, которое ходит под флагом Республики Сьерра-Леоне. Требования связаны с ущербом, причиненным Черному морю после разлива нефтепродуктов в акватории морского порта Новороссийск. Об этом говорится в сообщении службы.

Как сообщили в Росприроднадзоре, инцидент произошел 26 марта 2026 года. После обследования акватории специалисты ведомства провели оценку экологического ущерба, нанесенного морской среде. По итогам проверки владельцу судна направили требование о добровольном возмещении причиненного вреда.

В службе уточнили, что иностранная компания-судовладелец не компенсировала ущерб в установленный срок. В связи с этим Росприроднадзор принял решение обратиться в суд для взыскания суммы в принудительном порядке.

По данным ведомства, размер ущерба превысил 40 млн руб. Расчет выполнили специалисты после обследования загрязненной территории и анализа последствий разлива нефтепродуктов в акватории Черного моря.

Ранее Арбитражный суд Краснодарского края уже принял обеспечительные меры в отношении судна Hanuman. До завершения разбирательства и разрешения ситуации судну запретили выход из морского порта Новороссийск.

«Ъ-Кубань» писал, что работы по очистке официальных пляжей Туапсе от нефтепродуктов планируют завершить к 1 июня. В ходе обследования прибрежной акватории Черного моря в границах центрального пляжа мазута не обнаружено.

Мария Удовик