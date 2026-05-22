Подготовка дела бывшего председателя районного суда Краснодара начнется 4 июня

Волжский городской суд Волгоградской области принял к производству иск территориального управления Росимущества к бывшему председателю Прикубанского районного суда Краснодара Рустему Трахову о взыскании платы за фактическое пользование недвижимостью, ранее обращенной в доход государства. Подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 4 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, иск поступил в суд 20 мая 2026 года. Ведомство требует освободить объекты недвижимости, ранее изъятые в пользу государства, а также взыскать задолженность за их использование.

Ранее территориальная подсудность дела была изменена для обеспечения объективного и беспристрастного рассмотрения. Материалы были переданы из Майкопского районного суда Республики Адыгея в Волжский городской суд.

Как сообщалось ранее, после завершения разбирательства по делу об обращении в доход государства имущества семьи бывшего председателя Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова и связанных с ним лиц Рустем Трахов, ранее возглавлявший Прикубанский районный суд Краснодара, продолжил пользоваться частью объектов недвижимости, которые подлежали передаче государству. В связи с этим Росимущество инициировало отдельный судебный процесс.

Вячеслав Рыжков