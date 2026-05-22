Пострадавшего при обрушении балкона школьника в Севастополе перевезут в Москву

Подросток, пострадавший при обрушении балкона в школе №13, направлен на лечение в Российскую детскую клиническую больницу в Москве, в больницах Севастополя остаются восемь ребят. Об этом сообщил глава Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Пострадавшего подростка везут на реанимобиле, характер травм не позволяет задействовать санавиацию. Состояние школьника оценивается как тяжелое, но стабильное, его сопровождают квалифицированные медработники. Его мать накануне выехала в Москву.

Еще одного школьника сегодня выписали, и сейчас одна девушка готовится к выписке. В севастопольских больницах остаются восемь несовершеннолетних. Двое — парень и девушка — по-прежнему в тяжелом состоянии, они оба стабильны. Шестеро учеников с травмами средней степени тяжести остаются в больницах под контролем врачей. Всем пострадавшим выпускникам оказывают необходимую медицинскую помощь.

Сейчас готовят к поездке в Москву еще одного школьника. У него травма грудной клетки, принято решение, что он продолжит лечение в РДКБ. Характер травм позволяет мальчику ехать в Москву на поезде в сопровождении родителей и медицинского работника.

«В больнице дети обеспечены всем необходимым. Что касается трат на проезд и на проживание — мы берем это, естественно, тоже на себя»,— подчеркнул Михаил Развожаев.

В школе №13 в Каче, где ранее произошло обрушение балкона, травмы получили девять человек — шесть юношей и три девушки в возрасте 17 лет, являющиеся выпускниками. По факту случившегося возбуждены уголовные дела по фактам нарушения правил безопасности при ведении строительных работ (ч. 1 ст. 216 УК РФ) и халатности должностных лиц (ч. 1 ст. 293 УК РФ).

Алина Зорина