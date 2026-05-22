В 2025 году кубанские аграрии застраховали посевы более чем на 3 млрд рублей

В 2025 году аграрии Краснодарского края застраховали в СберСтрахование посевы и многолетние насаждения почти на 3 млрд руб., следует из отраслевых данных, предоставленных «Ъ-Кубань». Основным инструментом защиты рисков стало мультирисковое страхование с государственной поддержкой. Общая площадь застрахованных культур составила 23,9 тыс. га.

Наибольшая доля страхового покрытия пришлась на озимую пшеницу — 18,9 тыс. га со страховой суммой более 1,1 млрд руб. Существенный объем защиты также обеспечен для яблоневых садов: их страховая сумма превысила 1,2 млрд руб. при площади 845 га. В числе других застрахованных культур отмечаются овощной горох и сахарная кукуруза.

Как отмечают эксперты агрострахования, весенняя кампания в регионе традиционно сопровождается не только посевными работами, но и оформлением страховой защиты урожая. После завершения сева у сельхозпроизводителей есть 15 календарных дней для заключения договора с господдержкой.

Для озимых культур страховой договор заключается до завершения осеннего сева и обеспечивает непрерывную защиту вплоть до уборки урожая в следующем сезоне. Для многолетних насаждений — садов и виноградников — ключевым сроком является период до ухода растений в зимний покой, что позволяет учитывать как зимние риски, так и весенние возвратные заморозки.

Эксперты отмечают, что в последние годы погодные аномалии, включая заморозки и засухи, приводили к значительным потерям урожая в регионе, а компенсация ущерба без страхового полиса ложится на хозяйства. В 2025 году Краснодарский край уже сталкивался с несколькими волнами весенних заморозков.

