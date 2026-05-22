Власти перенесут награждение почетных граждан на дату основания Екатеринбурга

Вручение звания «Почетный гражданин Екатеринбурга» будет проходить в историческую дату основания Екатеринбурга, 18 ноября, а не в канун празднования Дня города в августе, следует из проекта решения, внесенного мэрией на рассмотрение в Екатеринбургскую городскую думу. В пояснительной записке чиновники отметили, что инициатива направлена на «привлечение дополнительного внимания общественности к исторической дате основания Екатеринбурга»

«Предлагается изменить сроки внесения ходатайств о присвоении почетного звания "до 15 августа" вместо "до 15 мая" и направления в Екатеринбургскую городскую думу решения комиссии о присвоении почетного звания "не позднее 15 октября" вместо "не позднее 15 июля"»,— сказано в документе.

Днем основания Екатеринбурга считается 18 ноября 1723 года (7 ноября по старому стилю) — в эту дату были запущены заводские механизмы Екатеринбургского завода. Выбор места сделал артиллерийский капитан Василий Татищев, который летом 1720 года был направлен императором Петром I на Урал во главе группы горных специалистов «для осмотра рудных мест и строения заводов». Завершал строительство нового города и осуществлял пуск Екатеринбургского завода генерал-майор Вилим де Геннин, сменивший Татищева в должности горного начальника в 1722 году.

Звания «Почетный гражданин Екатеринбурга» за всю историю его существования, с 1877 года, были удостоены 140 человек. Первым его обладателем стал разработчик плана строительства магистрали Казань-Екатеринбург-Тюмень Евгений Богданович. В 2023 году число почетных граждан Екатеринбурга превысило 100 человек: в год празднования 300-летия города почетного звания были удостоены шансонье Александр Новиков, президент ФК «Урал» Григорий Иванов, президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин и председатель городской общественной палаты Яков Силин. В 2024-м почетным гражданином был признан 100-летний ветеран Великой Отечественной войны (ВОВ) Жорж Токарев, в 2025-м звание получили 37 участников ВОВ и заместитель председателя Свердловской областной ассоциации бывших узников гетто и нацистских концлагерей Валентина Рябцева.

Награда дает право на дополнительные льготы, в том числе бесплатное посещение любых культурно-зрелищных мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями. В сентябре 2024 года власти Екатеринбурга увеличили размер ежемесячной выплаты почетным гражданам города с двукратного прожиточного минимума до трехкратного. На тот момент рост составил с около 30 тыс. до 45,8 тыс. руб.

Ранее, во вторник, депутаты гордумы Екатеринбурга также поддержали инициативу администрации о переносе празднования Дня города с третьей субботы августа на первую. Чиновники отмечали, что изменения необходимы для проведения мероприятий в более благоприятных погодных условиях. Представители мэрии не исключили, что в будущем может быть изменена дата основания самого Екатеринбурга. В качестве альтернативы называли 12 августа 1723 года (1 августа по старому стилю), когда Горная канцелярия переехала с Уктусского завода в строящийся Екатеринбургский железоделательный завод, после чего город стал центром управлениями «фактически всеми уральскими и сибирскими заводами».

