Звание Почетного гражданина Екатеринбурга получила Валентина Рябцева

Екатеринбургская городская дума присвоила звание Почетного гражданина Екатеринбурга Валентине Рябцевой, сообщили в думе. Она является зампредседателя правления Свердловской областной ассоциации бывших узников гетто и нацистских концлагерей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валентина Рябцева (в центре)

Фото: Екатеринбургская городская Дума Валентина Рябцева (в центре)

Фото: Екатеринбургская городская Дума

Валентина Рябцева родилась в 1931 году. Ее детство пришлось на тяжелые военные годы. Осенью 1942 года она с семьей попала в концентрационный лагерь в Белостоке (Польша), затем в еврейское гетто в Кенигсберге (сейчас Калининград). После войны Валентина Рябцева работала учителем русского языка и литературы, посвятив этой профессии более 50 лет. Почти 30 лет она преподавала в школах Екатеринбурга, при этом в течение 25 лет госпожа Рябцева работала директором школы №120 (сейчас гимназия). За свою работу она была награждена почетным знаком «Отличник народного просвещения».

На пенсии Валентина Рябцева активно участвует в работе Свердловской областной ассоциации бывших узников гетто и нацистских концлагерей. Она также ведет патриотическую работу в школах Екатеринбурга, участвует в развитии ветеранского движения, помогает создавать альбомы и книги памяти о детях войны. Кроме того, она является одним из авторов идеи реконструкции Широкореченского военно-мемориального комплекса «Вехи Великой войны».

Звание «Почетный гражданин города Екатеринбурга» выражает высшую степень признательности горожан и присваивается каждый год одному человеку перед Днем города, однако в этом году в честь 80-летия Победы сделали исключение: его получили все участники Великой Отечественной войны, зарегистрированные в Екатеринбурге. За всю историю города это звание получили 140 человек.

Напомним, в июне глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел заседание комиссии по присвоению звания «Почетный гражданин», в результате которого были определены две кандидатуры для рассмотрения городской думой. Вторым претендентом была член президиума Свердловского регионального отделения Российского Красного Креста, бывшая заведующая городским здравоохранением Свердловска Маргарита Медведева.

Ирина Пичурина