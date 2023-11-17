«Всегда сердце у них болело за то, как живет город»

В Екатеринбурге в честь исторического дня рождения города прошла церемония награждения заслуженных горожан медалями, почетными знаками и премиями. Атрибуты почетных граждан города получили шансонье Александр Новиков, президент ФК «Урал» Григорий Иванов, президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин и председатель общественной палаты Екатеринбурга Яков Силин. За награждением наблюдал корреспондент «Ъ-Урал» Василий Алексеев.

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Торжественный прием в честь исторического дня рождения Екатеринбурга, который отмечается 18 ноября, прошел в культурно-выставочном комплексе «Синара-центр».

В начале церемонии губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил собравшихся и рассказал о пути становления «современного мегаполиса». «Императрица Екатерина I подарила городу имя, а уральцы сделали все, чтобы прославить его за пределами России»,— сказал он. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов добавил, что рождение города началось в цехах Екатеринбургского завода, где 18 ноября 1723 года прошел пробный пуск молота. «От металлургического поселения он стал крупным городом-тружеником и городом-новатором»,— напомнил мэр.

Звание «Почетный гражданин города Екатеринбурга» вручали Алексей Орлов и председатель Екатеринбургской городской думы Анна Гурарий. Первым награду получил исполнитель шансона, художественный руководитель екатеринбургского Театра эстрады Александр Новиков, которому 31 октября исполнилось 70 лет. Он отметил, что за 55 лет жизни в Екатеринбурге служил городу «искренне, не за грамоты, медали и не какие-то особые знаки отличия». «Я горжусь, что мне удалось написать десяток песен о нашем городе, которые поют во всей стране и в каждом городе. Люди, когда слушают или поют эти песни, что-то в них видят от своего города»,— сказал господин Новиков.

Президент ФК «Урал» Григорий Иванов, получив атрибуты почетного гражданина, поблагодарил власти за высокую оценку его «скромной работы в футболе». «До 2018 года у меня даже мечты не было, что у нас когда-то может пройти Чемпионат мира по футболу. Это событие планетарного масштаба, которое наш город провел с большой помпой»,— вспомнил он. По словам господина Иванова, сегодня он мечтает, чтобы на стадионе «Екатеринбург Арена» прозвучал гимн Лиги чемпионов. «Если будет звучать гимн Лиги чемпионов, значит, наша футбольная команда "Урал" будет в этом матче участвовать»,— пояснил он.

Во время награждения президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин отметил сложность работы комиссии, которая «из огромного количества очень трудолюбивых и талантливых людей, полуторамиллионного города, отобрать всего несколько человек» и пообещал доказать, что он достоин звания.

Председатель общественной палаты Екатеринбурга Яков Силин во время награждения отметил, что не пожалел, что в 1988 году выбрал Екатеринбург для своего «служения Отечеству». «Я имел право выбирать любую точку России и Советского Союза. Я выбрал Свердловск, наш Екатеринбург, и нисколько не жалею. И с тех пор все мои труды и помыслы был направлены во славу города и на благо горожан»,— сказал он.

После награждения почетных граждан Алексей Орлов приступил к вручению почетного знака «За заслуги перед городом Екатеринбургом». Его получили директор продюсерского центра «ЛАД» Евгений Горенбург, заведующий отделением городской клинической больницы № 40 Сергей Демидов, председатель совета директоров АО «Пневмостроймашина» Анатолий Павлов, заместитель председателя региональной общественной организации «Свердловская областная ассоциация бывших узников гетто и нацистских лагерей» Валентина Рябцева и генеральный директор губернского яхт-клуба «Коматек» Юрий Крюченков.

Медалью «300 лет со дня основания города Екатеринбурга» были удостоены 16 человек, среди которых был первый глава Екатеринбурга, первый вице-спикер законодательного собрания Свердловской области Аркадий Чернецкий.

Господин Чернецкий вспомнил о традиции встреч почетных граждан с градоначальником в День города и в преддверии Нового года. «Обмен мнениями показывал насколько заинтересованы почетные граждане в том, каким образом развивается город. Даже отойдя от активной трудовой деятельности, всегда сердце у них болело за то, как живет город, они радовались его успехам, огорчались, если что-то не получалось»,— рассказал он.

Аркадий Чернецкий отметил, что в 1998 году, когда Екатеринбург собрал «все свои последние силы после экономических потрясений» для празднования 275-летия, городские власти думали «каким образом город будет встречать свое 300-летие». «Успехи Екатеринбурга впечатляют. Некоторые цифры, которые сегодня характеризуют город, мы себе 25 лет назад и представить не могли», — поделился он. В частности, господин Чернецкий отметил рост строительства жилья, объемов обрабатывающей промышленности и число студентов в Уральском федеральном университете. «Когда я смотрю на карту страны и имею возможность в силу своей деятельности сравнивать результат работы Екатеринбурга и других крупнейших городов, я могу сказать: Екатеринбург, ты лучший»,— сказал Аркадий Чернецкий.

В конце торжественного приема Алексей Орлов вручил премии имени Василия Татищева и Вильгельма де Геннина. Их получили 24 человека. В частности, их получили представители Свердловской железной дороги, «Синара-Девелопмент» и Екатеринбургской теплосетевой компании.

«Все, кто сегодня получил награду, это действительно заслуженные люди, трудовые деятели, люди, которые действительно являются золотым балансом уральской столицы»,— поздравил заслуженных горожан господин Орлов и завершил торжественную церемонию.