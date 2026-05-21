«Россети Тюмень» пресекли хищения электроэнергии на 2,5 млн рублей в Тюменской области

За четыре месяца 2026 года «Россети Тюмень» выявили 23 факта безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии в Тюменской области. Ущерб составил более 740 тыс. киловатт-часов, или порядка 2,5 млн рублей в денежном выражении. Материалы по выявленным нарушениям энергетики передали в правоохранительные органы.



Около 80% от общего объема похищенного энергоресурса приходится на Тюменский муниципальный округ. При этом 87% случаев связаны с несанкционированным использованием электроэнергии физлицами. Один из крупных фактов энерговоровства произошел в селе Кулаково, где житель самовольно подключил частный дом к инфраструктуре «Россети Тюмень». По предварительным оценкам, гражданин принял из электрической сети 141 тыс. киловатт-часов и нанес ущерб в размере 347 тыс. рублей.

Энергетики напоминают, что безучетное и бездоговорное потребление электричества наносит ущерб всем жителям региона. Самовольное подключение к энергоинфраструктуре может стать причиной снижения качества электроснабжения, пожара, а также стоить нарушителям здоровья и даже жизни.

Сообщить о выявленных случаях воровства электроэнергии можно по телефону единой горячей линии 8-800-220-0-220 и короткому номеру 220 (анонимность гарантируется). Сообщить о фактах коррупции можно по телефону доверия 8-800-200-55-03, через форму обратной связи на сайте и по электронной почте info@te.ru.