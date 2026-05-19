Депутаты проголосовали за перенос празднования Дня города Екатеринбурга

Депутаты Екатеринбургской городской думы проголосовали за перенос празднования Дня города Екатеринбурга. Вопрос приняли без обсуждения — 25 депутатов проголосовали за то, чтобы принять вопрос без обсуждения, четыре были против. Как заявлялось в апреле, празднование в честь 303-летия Екатеринбурга впервые за 40 лет пройдет в первую субботу августа вместо третьей. Вице-мэр Константин Шевченко пояснял, что перенос необходим для проведения мероприятий в более благоприятных погодных условиях.

Изменить дату празднования также попросили представители Русской православной церкви из-за того, что празднование выпадает на Успенский пост.

Вопрос должны были рассмотреть на предыдущем заседании, но его перенесли из-за того, что мэр Алексей Орлов хотел присутствовать на заседании думы, но был в командировке. В этот раз главы города вновь не было на заседании, но уже из-за состояния здоровья. Как ранее сообщал «Ъ-Урал», господин Орлов сломал ногу во время игры в волейбол и сейчас работает из дома.

