Депутаты увеличили выплаты почетным гражданам Екатеринбурга до 45,8 тысяч рублей

Почетные граждане Екатеринбурга будут получать ежемесячную выплату размером трехкратного прожиточного минимума вместо двукратного. Соответствующий проект решения единогласно поддержали все 30 депутатов гордумы, присутствующие на заседании. Начальник департамента финансов администрации Анна Турунцева пояснила, что размер выплаты составит 45,8 тыс. руб. Она напомнила, что правительство Свердловской области установило величину прожиточного минимумам на 2024 год в размере 15,2 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Мы утверждаем положение, после этого выходит постановление главы. Положение начинает действовать с момента опубликования, если мы опубликуем в ближайшее время, то с 1 октября»,— добавила госпожа Турунцева.

Напомним, звание «Почетный гражданин Екатеринбурга» присваивается раз в год. Кандидатуру выбирает специальная комиссия, в которую входят представители мэрии и депутаты гордумы. Окончательное решение о присвоении принимают депутаты на очередном заседании.

По данным гордумы, награду за всю историю ее существования получили 102 человека. В 2024 году ее обладателем стал 100-летний ветеран Великой Отечественной войны Жорж Токарев, который принимал участие в Параде Победы на Красной площади в Москве в июне 1945 года.

Василий Алексеев