Атака БПЛА на колледж в Старобельске

ВСУ атаковали беспилотниками учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа в ЛНР. Шестеро погибли, еще 40 человек пострадали, сообщил Минздрав ЛНР. Что известно о ЧП — в подборке «Ъ».

Учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске, разрушенные в результате атаки ВСУ Фото: Канал Леонида Пасечника в месенджере «Мах» Развалины колледжа в Старобельске Фото: Канал Леонида Пасечника в месенджере «Мах» Развалины колледжа в Старобельске Фото: Канал Леонида Пасечника в месенджере «Мах»

В ночь на 22 мая украинские БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа педуниверситета (ЛНР). Удары наносились с 22:30 до 2:30.

В момент удара в зданиях находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет.

Шесть человек погибли, об этом сообщил президент России Владимир Путин. Президент заявил, что поручил Минобороны подготовить предложения по ответу на удар по Старобельску, ограничиться заявлениями нельзя. Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

Ранения получили 40 человек, сообщил Минздрав ЛНР.

8 пострадавших находятся в больнице, трое из них — в тяжелом состоянии, заявил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.

Четверых пострадавших перевезли в Луганск санавиацией, сообщил министр здравоохранения ЛНР Пащенко.

29 пострадавшим оказали амбулаторную помощь.

Под завалами могут находиться 18 подростков, сообщила уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Пожарные ликвидировали открытое горение на территории колледжа, сообщил ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Площадь пожара составляла 1,3 тыс. кв. м.

В Старобельске также повреждены административные здания, магазины и частные дома.

В одном из частных домов ранения получил мужчина, ему оказали медпомощь.

Атака ВСУ на здания Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета является терактом, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

В связи с атакой ВСУ на гражданские объекты в Старобельске возбуждено уголовное дело, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Россия запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с ударом ВСУ по общежитию в Старобельске, сообщило постоянное представительство РФ при ООН.

МИД России призвал международные структуры, национальные правительства и мировую общественность осудить удар ВСУ по общежитию. По данным дипломатического ведомства, страны Запада предоставляют Украине разведданные и помогают с наведением для подобных атак.

