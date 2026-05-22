Дело о теракте возбуждено после удара ВСУ по колледжу в ЛНР

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после удара вооруженных сил Украины по зданию колледжа в Старобельске в Луганской народной республике. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко в «Максе».

По данным ведомства, ВСУ с помощью четырех беспилотников атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского колледжа ФГБОУ ВО «Луганского государственного педагогического университета». В момент удара в здании находились 86 учащихся и один сотрудник. Оно обрушилось до второго этажа.

Как заявили в МЧС, из-под завалов извлекли тело одного погибшего. Еще около 10 человек могут быть заблокированы внутри. Троих удалось спасти. Всего, по словам главы региона Леонида Пасечника, пострадали 35 человек.

Кроме того, под удар ВСУ попали административные здания и частные дома в Старобельске. Пострадал мужчина.