Вооруженные силы Украины нанесли удар по зданию общежития Старобельского профессионального колледжа в ЛНР.

При ударе вооруженных сил Украины по зданию Старобельского профессионального колледжа в ЛНР, предварительно, погибли четыре человека. Еще 35 — пострадали. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова в Telegram-канале.

По словам госпожи Лантратовой, аппарат омбудсмена в ЛНР выехал на место трагедии. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник также заявил, что под завалами могут оставаться до 18 человек. Поисково-спасательные работы из-за угрозы повторных атак приостанавливали несколько раз. Кроме того, Минпросвещения России направило в Старобельск сотрудников для оказания психологической помощи пострадавшим.

ВСУ атаковали колледж с помощью четырех беспилотников. В тот момент внутри находились 86 учащихся и один сотрудник. Трех человек удалось спасти из-под завалов. Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов говорил, что после атаки госпитализированы восемь человек, троих — в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте.